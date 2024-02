Sanremo 2024: la conferenza stampa mercoledì 7 febbraio

Sanremo

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Questa mattina ha inizio la nuova conferenza stampa in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo 2024.

Gli aggiornamenti sulla seconda conferenza stampa di Sanremo 2024

Oggi, mercoledì 7 febbraio 2024, parte la conferenza stampa in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo durante la quale si esibirà solo una parte dei Big in gara.

Coloro che non canteranno, però, saliranno comunque sul palco dell’Ariston per presentare i loro colleghi sempre accanto ad Amadeus.

Inoltre, se ieri abbiamo visto Marco Mengoni come perfetto co-conduttore, questa sera ci sarà Giorgia ad affiancare “Ama” nell’introduzione degli artisti.

Ma iniziamo subito con tutte le informazioni rivelate durante la seconda conferenza stampa del Festival di Sanremo di quest’anno, alla quale noi di Novella2000.it siamo presenti…

Live della conferenza stampa del 7 febbraio 2024

13.47 – Fine conferenza.

13.39 – Amadeus rivela che Gianni Morandi lo ha chiamato per fargli i complimenti e lo ha invitato, senza impegno, per la serata di giovedì.

13.36 Amadeus: “Tutto quello che accade ed è accaduto succede e basta. Mi assumo la totale responsabilità, gli artisti sono liberi e sta alla sensibilità di ognuno di loro ricordando di essere davanti a milioni di spettatori“.

13.26 Cosa ne pensa Giorgia del fatto che da anni il Festival non viene vinto da una donna? “Finché sottolineeremo donne e uomini ci sarà sempre la differenza. Mi piacerebbe non ci fosse più bisogno di sottolineare e quando accadrà forse qualcosa l’avremo guadagnata. Aspettiamo sabato“.

13.23 – Nel futuro di Amadeus e Fiorello c’è uno show insieme? “Vedremo che cosa succede, per ora non c’è l’intenzione. Facciamo finire il Festival e vedremo“.

13.12 – Giorgia è molto emozionata nel rivestire il ruolo da co-conduttrice questa sera: “Tu Amadeus crei un’atmosfera dove si lavora bene. Avevo ricordi di Sanremo molto concitato, ma tu sai far concentrare le persone“.

13.07 – Amadeus fa un resoconto dei Festival che ha condotto in questi cinque anni: “Il Festival mi ha cambiato, sono passati tanti anni. L’esperienza ti aiuta a crescere, vale per tutti. Con l’anno del Covid mi sembra di aver fatto 7/8 Sanremo, per me è stata l’occasione di portare un cambiamento crescendo sempre di più. Quel palco è casa mia“. In merito al bacio tra Mengoni e Giovanni afferma: “Non avrei potuto lavorare così bene senza una serenità famigliare“.

13.04 – Amadeus sul suo futuro al Festival: “La Rai troverà un allenatore bravissimo, abbiamo un rapporto bellissimo con tutti i vertici Rai. Ci hanno fatto lavorare in modo fantastico“.

12.59 – Ordine di uscita e scaletta: Fred De Palma, Renga e Nek, Alfa, Dargen D’Amico, Il Volo, Gazzelle, Emma, Mahmood, Big Mama, The Kolors, Geolier, Loredana Bertè, Annalisa, Irama, Clara.

12.49 – Vengono sorteggiati i presentatori per poi essere abbinati ai vari cantanti in gara questa sera: Fred De Palma viene presentato da Ghali; Loredana Bertè presentata da Sangiovanni; Dargen D’Amico presentato da Diodato; Mahmood presentato da Alessandra Amoroso; Il Volo presentato da Rose Villain; Geolier presentato da Fiorella Mannoia; Renga e Nek presentati da La Sad; Alfa presentato da Mr Rain; Emma presentata da Santi Francesi; The Kolors presentati da Angelina Mango; Big Mama presentata da Il Tre; Irama presentato dai Ricchi e Poveri; Annalisa presentato da Maninni; Clara presentata Negramaro; Gazzelle presentato dai Bnkr44

12.48 – Ordine alfabetico dei cantanti in gara nella seconda serata di Sanremo 2024: Alfa, Annalisa, Big Mama, Clara, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Il Volo, Irama, Loredana Bertè, Mahmood, Renga e Nek e The Kolors.

12.45 – A votare questa sera la giuria delle Radio e il televoto. Con Amadeus ci sarà Giorgia: “Festeggerà i 30 anni di ‘E Poi’. Vedremo anche Giovanni Allevi, per i 70 anni di Romagna Mia ci sarà l’orchestra Casadei, il cast di Mare Fuori, John Travolta, Leo Gassmann, Bob Sinclair, momento sulla violenza di genere e il Premio alla carriera a Gaetano Castelli. La fine è prevista per l’1:40 circa“.

12.43 – Amadeus ringrazia Marco Mengoni e Fiorello: “Lui è stato bravissimo, fantastico. Ma un ringraziamento anche a mio fratello, Fiorello. Lui è sempre geniale e incredibile. Grazie a tutti voi”. Poi spiega quando verrà rivelata la scaletta: “Tra poco riveleremo i cantanti che si esibiranno questa sera facendo l’abbinamento tra cantanti in gara e artisti che li presenteranno. In seguito la scaletta“.

12.41 – Giorgia parla del suo ruolo da co-conduttrice: “Sento una certa responsabilità. Non importa quante volte ci torni perché è sempre un palco magico, la mia storia è iniziata qui. Tante volte sono tornata a ribadire e abuserò delle parole ‘emozione’ e ‘rispetto’“.

12.27 – La direttrice del marketing fornisce alcuni dati dalla serata di ieri. 10,9 milioni di spettatori come total audience di Sanremo 2024, più del 27% di persone sintonizzate davanti agli Small Screen rispetto allo scorso anno. Il record di device connessi è stato 670mila. Sul Big Screen 1 su 4 ha meno di 34 anni. Dato di fascia omogenea: audience 11 milioni e 94mila con due punti e mezzo di share in più. Fascia lineare: incremento del 15% sugli uomini 15/34 anni: “Il Festival si è ringiovanito“. La platea è scesa del 6% e l’audience del 2% rispetto allo scorso anno (la fruizione sta cambiando). Picco di ascolti durante l’intervento di Daniela Di Maggio. Record di share dal 1995 e record come audience media dal 2005.

12.23 – Il Sindaco di Sanremo parla degli ascolti esprimendo la sua soddisfazione: “Il dato di ieri sera è un risultato stra meritato per tutti coloro che hanno lavorato al Festival“. I risultati di ieri confermano una tendenza crescente da un po’ di anni, una tendenza alla fruizione in digitale. Su RaiPlay si parla di 25 milioni di utenti registrati. Il Festival di Amadeus convince il pubblico giovane e il risultato di ieri sera dimostra l’approccio universale della kermesse. Fino ai 24 anni registra il 78% di share con 3 punti percentuali in più dello scorso anno.

12.21 – Viene letto un breve messaggio da parte dell’Amministratore Delegato e del Dirigente della Rai: “Uno spettacolo straordinario che non è semplice intrattenimento. Amadeus, Mengoni e Fiorello hanno costruito uno spettacolo fatto di leggerezza. Un grande in bocca al lupo e un ringraziamento anche a tutte le donne che sono la vera forza dell’azienda“.

12.20 – La conferenza ha inizio con un leggero ritardo. Amadeus viene applaudito per il successo della prima serata del Festival.

12.00 – Orario di inizio previsto per la conferenza.