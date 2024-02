VAI canzone Alfa Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Tra i tanti artisti che salgono sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024 ci sarà anche Alfa con la canzone Vai e se siete curiosi di conoscere il significato del testo non temete: ve ne parliamo noi.

Il testo di Vai di Alfa

Alfa ormai sognava di anni di poter partecipare al Festival e in occasione di Sanremo 2024 ha ottenuto questa possibilità grazie ad Amadeus.

Sul palco dell’Ariston porta Alfa porta la canzone Vai, ci sui vi lasciato un estratto di testo proprio qui di seguito:

Mi han detto aspetta che arrivi il mattino

Dopo prendi tutto e vai

Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il testo di Vai, racconta Alfa, è nato durante i suoi anni da liceale dopo una frase che gli ha detto il nonno: “C’è chi corre perché scappa e chi corre perché insegue“.

Ma chi ha scritto il testo di Vai e chi è l’autore della canzone? Lui stesso ha partecipato alla stesura insieme a Scott e Jackson.

Adesso, però, passiamo a qual è il significato di Vai portato da Alfa a Sanremo 2024…

Il significato di Vai

Durante un’intervista disponibile su RaiPlay Alfa ha parlato del significato di Vai e parlando del testo ha affermato:

“È il frutto delle riflessioni dei miei ultimi cinque anni, da quando ho capito che avrei voluto fare questo mestiere. Il messaggio è: andiamo avanti senza guardare indietro. Non ci si deve fermare”.

Successivamente che il genere musicale è molto energetico e la cassa sembra quasi un battito cardiaco: “Una scelta coraggiosa per me“.

Il testo esprime il desiderio di vivere senza alcun rimorso o rimpianto, ma tutto ciò che conta è essere felici.

Le parole di Alfa su Vai a Sanremo 2024

Come abbiamo affermato poc’anzi Alfa ha sempre sognato di prendere parte al Festival di Sanremo 2024.

Oggi può farlo grazie alla canzone Vai, di cui abbiamo già dato un’interpretazione al significato del testo.

Ha rivelato di guardare fin da piccolo la kermesse musicale insieme ai suoi nonni: “A mia nonna interessavano i vestiti. Non si perdeva nulla“.

Di certo nessun suo fan si perderà questo importante appuntamento. Ma adesso andiamo avanti e, dopo aver letto il testo e parlato del significato di Vai di Alfa, passiamo alla lista dei Big…

I Big di Sanremo 2024

Dopo aver parlato nello specifico del testo e del significato della canzone Vai che Alfa porta a Sanremo 2024 non ci resta che ricordare tutti i Big che saranno presenti sul palco dell’Ariston. Ecco la lista completa dei concorrenti:

