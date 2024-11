In queste ore è spuntata in rete una segnalazione che sembrerebbe smentire Alfonso D’Apice: ecco di cosa si tratta

In queste ore è spuntata in rete una segnalazione su Alfonso D’Apice, che sembrerebbe smentire il neo concorrente del Grande Fratello.

La segnalazione su Alfonso D’Apice

In questi giorni si sta molto parlando del triangolo formato da Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. In rete sono infatti spuntati i nomi di due presunti flirt dell’ex volto di Temptation Island, che dopo la fine della sua relazione si sarebbe avvicinata non solo all’ex tentatore, ma anche al cugino di Titty Scialò, Antonio Fico, e a Giovanni De Rosa, altro single del reality show di Canale 5. Dal suo canto Alfonso sembrerebbe credere alle dichiarazioni della sua ex compagna, che nel mentre ha smentito i gossip sul suo conto, e pare ancora sperare in un ritorno di fiamma con Federica. In attesa di scoprire cosa accadrà però in queste ore è accaduto qualcosa che ha rimesso tutto in dubbio.

Deianira Marzano ha infatti ricevuto una segnalazione anonima che sembrerebbe smentire Alfonso. Stando a quanto si legge nel messaggio, D’Apice, dopo aver lasciato Temptation Island, avrebbe iniziato a scriversi con un’altra ragazza. Quando però si sarebbe aperta la possibilità di entrare al Grande Fratello, il giovane uomo sarebbe a un tratto sparito. Ma non è finita qui.

Sempre Deianira fa sapere che Alfonso D’Apice e questa misteriosa ragazza si sarebbero incontrati più volte e tra i due ci sarebbero stati anche dei baci. Il gossip naturalmente in queste ore sta già facendo il giro del web e in molti si stanno chiedendo se nel corso della prossima puntata del Grande Fratello, prevista su Cabale 5 sabato 23 novembre, si parlerà di questa nuova segnalazione.

Precisiamo tuttavia che al momento si tratta solo di voci di corridoio e non sappiamo cosa sia accaduto in realtà ad Alfonso dopo la fine della sua esperienza a Temptation Island. Presto però D’Apice potrebbe dare la sua versione dei fatti, per fare così chiarezza.