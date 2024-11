A seguito di quanto accaduto ieri sera nella casa del Grande Fratello, Titty Scialò interviene sui social e si scaglia contro Federica Petagna e Alfonso D’Apice.

Titty Scialò rompe il silenzio

È scoppiato il caos ieri sera al Grande Fratello. A entrare in casa è stato infatti Antonio Fico, cugino di Titty Scialò, che ha incontrato Federica Petagna. Il giovane uomo, come sappiamo, solo qualche giorno fa ha raccontato di aver avuto un flirt durato qualche settimana con l’ex protagonista di Temptation Island e così ieri ha avuto modo di chiarirsi con lei. Nel corso del faccia a faccia però i toni si sono ben presto scaldati e a intervenire è stato anche Alfonso D’Apice, che ha preso le parti della sua ex. A seguito di quanto accaduto, a rompere il silenzio sui social è stata anche Titty, che si è scagliata contro Federica e Alfonso. Queste le dichiarazioni della Scialò in merito, che ovviamente non sono passate inosservate:

“Come me, l’avete visto anche voi questo teatro. Perché per me è un teatro. Dopo questo spettacolo mi rifiuto di parlare. Sapete bene che sono bella e cara, ma se inizio a parlare crolla il palco. Quindi per il momento bocca mia taci”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Titty Scialò è intervenuta con una nuova storia e ha così aggiunto: “Vendere cornetti, fare colazione, fare il salumiere, il macellaio o altro, sono lavori dignitosi e ne andiamo fieri. Vi ripeto, per ora sto zitta ed è meglio per tutti”.

Il pubblico nel mentre si chiede già cosa accadrà nei prossimi giorni tra Federica e Alfonso. Ma soprattutto, cosa succederà quando anche Titty vorrà dare la sua versione dei fatti su quello che sarebbe accaduto tra la Petagna e suo cugino Antonio? Lo scopriremo senza dubbio nei giorni a venire.