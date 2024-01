NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Gennaio 2024

Grande Fratello

Questa sera nel corso della diretta del Grande Fratello è stata affrontata la questione della lite tra Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi e a essere tirata in ballo è stata anche Anita. A scagliarsi contro la gieffina è stato anche Alfonso Signorini, che ha bacchettato la Olivieri.

Alfonso Signorini riprende Anita Olivieri

Poco fa a scagliarsi contro Anita Olivieri è stato Alfonso Signorini, che ha bacchettato la concorrente del Grande Fratello in diretta. Ma andiamo con ordine e rivediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando nel corso della puntata è stata affrontata la questione della lite tra Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi, scaturita da una frase del collaboratore scolastico sulle persone omosessuali. I due gieffini così hanno spiegato entrambi il proprio punto di vista ma a essere tirata in ballo nella discussione è stata anche Anita. La Olivieri infatti ha preso le parti di Garibaldi, facendo notare come Giuseppe venga dal profondo sud, da un paese di pochi abitanti.

A non trovarsi d’accordo con le dichiarazioni della gieffina è stato proprio Alfonso Signorini, che ha così deciso di intervenire. Il conduttore infatti ha ripreso Anita per le sue dichiarazioni e a quel punto ha affermato:

“Questo discorso che si viene dal profondo sud, ma chi se ne frega. Oggi come oggi non è più tollerabile, esistono le connessioni sociali, esiste internet, i social. Oggi l’ignoranza non è più concepibile”.

A quel punto Anita Olivieri ha provato a spiegare le sue ragioni, venendo però nuovamente ripresa dal conduttore. La gieffina così ha sbuffato ma prontamente Alfonso Signorini ha aggiunto: “È inutile che fai quella faccia, te la puoi anche tenere, perché il tuo è un discorso classista e indigesto”.