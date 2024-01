NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Gennaio 2024

Grande Fratello

Beatrice ha appena fatto rientro nella casa del Grande Fratello, tuttavia secondo alcuni utenti Letizia Petris si sarebbe già scagliata contro l’attrice. La fotografa infatti è scoppiata in lacrime e per il web la causa sarebbe proprio la Luzzi.

Le accuse a Letizia Petris

Questa sera a fare ritorno nella casa del Grande Fratello è stata Beatrice Luzzi. Tuttavia sembrerebbe che in questi minuti a scagliarsi già contro l’attrice sia stata Letizia Petris. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa starebbe accadendo. Come in molti sanno, nel corso delle settimane ci sono stati diversi scontri tra le due gieffine, che non sono mai andate molto d’accordo. Nel corso della diretta di stasera così la Luzzi, tornata ufficialmente in gioco, ha deciso di mettere da parte i vecchi rancori col resto del gruppo e ha affermato di essere pronta a iniziare un nuovo capitolo. Poco dopo Beatrice ha salutato tutti i suoi compagni e quando è arrivato il momento di Letizia l’attrice si è rivolta alla fotografa affermando: “Adesso siamo in due”.

Le parole della Luzzi erano riferite al fatto che anche la Petris ha perso qualche tempo fa il padre e dunque adesso le due sono accomunate dallo stesso dolore. Tuttavia pare che Letizia non abbia ben preso la frase dell’attrice e poco dopo è scoppiata in lacrime. Ma non solo.

Secondo i più infatti Letizia Petris si sarebbe anche già scagliata contro Beatrice Luzzi, al punto da affermare: “Non la sopporto, è il mio unico punto debole”. A consolare la gieffina ci ha pensato Paolo Masella, che abbracciando la sua compagna ha aggiunto: “Non gliela dare vinta, fregatene”.

Secondo molti dunque Letizia avrebbe già attaccato Beatrice, che ha appena fatto ritorno in casa. Ma nei prossimi giorni tra le due riuscirà finalmente a esserci un chiarimento? Non resta che attendere per scoprirlo.