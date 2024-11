Ieri sera nel corso della diretta del Grande Fratello a far sorridere il pubblico è stata una battuta di Alfonso Signorini rivolta a Jessica Morlacchi. Il conduttore ha infatti citato anche Carlo Conti e il momento non è sfuggito agli occhi attenti del web.

La battuta di Alfonso Signorini

Puntata del Grande Fratello certamente non semplice quella di ieri. Nel corso della serata infatti abbiamo assistito a un’emozione dietro l’altra e protagonisti della diretta sono stati nuovamente Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini sono ormai soli contro gran parte della casa e stanno dividendo sempre più il pubblico. Non è mancata poi un’eliminazione e lasciare il programma è stato a sorpresa Iago García. In più abbiamo assistito all’ingresso di Alfonso D’Apice e alla partenza di Tommaso Franchi per la Spagna. Il gieffino infatti tra qualche ora entrerà nella casa del Gran Hermano, dove riabbraccerà Maica Benedicto.

Insomma un verro ciclone di emozioni ieri sera e a non passare inosservata è stata anche una battuta che Signorini ha fatto a Jessica Morlacchi. Facendo riferimento al trucco della cantante, il conduttore ha citato nientemeno che il collega Carlo Conti e ha così affermato: “Senti ti sei messa un po’ troppo fondotinta Jessica, sembri Carlo Conti stasera. Mi sembri un po’ esagerata”.

Immediata la replica di Jessica ad Alfonso Signorini. La cantante, tra le risate generali, dopo aver salutato Carlo Conti ha spiegato cosa è accaduto in realtà e ha dichiarato: “Ti spiego, ho aggiunto nella crema per il viso l’autoabbronzante e poi ho messo il fondotinta un po’ scuretto. Devo aver sbagliato”.

presa per il culo pure da alfonso l’unica fonte di ossigeno in questo programma pic.twitter.com/EFnxqqyboa — (@ruffi4no) November 5, 2024

La simpatica scenetta ha fatto sorridere tutto il pubblico e ovviamente il video del momento è diventato in breve virale sui social. I fan del Grande Fratello nel mentre continuano a seguire attentamente quanto avviene all’interno della casa e di certo nei giorni a venire ne vedremo ancora di belle.