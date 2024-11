Alfonso D’Apice entra al Grande Fratello come nuovo concorrente: non sfugge la reazione di Federica Petagna

Questa sera a varcare la porta rossa del Grande Fratello come nuovo concorrente è stato Alfonso D’Apice. Al pubblico però non è sfuggita la reazione dell’ex fidanzata Federica Petagna.

Alfonso D’Apice arriva al Grande Fratello

Nuovo ingresso questa sera al Grande Fratello. Come annunciato già qualche giorno fa, a varcare la porta rossa come nuovo concorrente del reality show è stato Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna. Come sappiamo i due sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island e con il loro viaggio nei sentimenti (che non è terminato nel migliore dei modi) hanno appassionato il tutto il pubblico.

Questa sera così Alfonso e Federica si sono ritrovati al Grande Fratello e hanno avuto modo di avere un nuovo confronto. Inizialmente tuttavia la Petagna non era a conoscenza del fatto che di lì a poco il suo ex sarebbe diventato un concorrente ufficiale e dopo il chiarimento è arrivata la sorpresa.

Signorini ha infatti annunciato che Alfonso D’Apice è a tutti gli effetti un nuovo inquilino del Grande Fratello e al publico non è sfuggita la reazione di Federica. La Petagna, stupita, è prontamente corsa ad abbracciare il suo ex e ha annunciato di essere contenta di ritrovare Alfonso all’interno del programma.

Alfonso è ufficialmente un nuovo concorrente di #GrandeFratello! 🤩 pic.twitter.com/BzeV3FyaLf — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 4, 2024

Ma cosa accadrà tra i due nei corso dei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.