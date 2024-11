Questa sera Tommaso Franchi ha scoperto in diretta che volerà a Madrid per entrare nella casa del Gran Hermano, dove ritroverà Maica Benedicto.

Tommaso Franchi vola in Spagna

Grandi emozioni questa sera al Grande Fratello. Poco fa infatti a ricevere un’inaspettata sorpresa è stato Tommaso Franchi, che ha scoperto in diretta che volerà in Spagna per entrare nella casa del Gran Hermano. Come sappiamo infatti qualche giorno fa proprio il gieffino si è avvicinato particolarmente a Maica Benedicto, concorrente del format spagnolo, che era giunta in Italia per un gemellaggio tra i due reality show.

Tra i due è nata così una simpatia reciproca e solo qualche giorno fa Tommaso e Maica hanno avuto modo di sentirsi telefonicamente e si sono ripromessi di rivedersi una volta tornati alla vita reale. Ciò nonostante l’incontro avverrà prima del previsto.

Questa sera infatti, nel corso della nuova diretta, Tommaso Franchi ha scoperto che arriverà nella casa del Gran Hermano e ovviamente non è sfuggita la reazione di Maria Vittoria. Nel corso dell’ultima settimana infatti i due si sono avvicinati e proprio stasera il gieffino ha ammesso che tra la Benedicto e la Minghetti preferisce proprio quest’ultima.

Ma cosa accadrà dunque quando Tommaso riabbraccerà Maica? Non resta che attendere per scoprirlo.