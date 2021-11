Alfonso Signorini: critiche per una frase sull’aborto

Nella serata di ieri, 15 novembre 2021, abbiamo assistito alla nuova puntata del Grande Fratello VIP. A tarda ora, però, il segmento dedicato alle nomination è stato il pretesto per una bufera scatenata sui social da certe dichiarazioni del conduttore. Quando è arrivato il turno di Giucas Casella in confessionale, si è tornati a scherzare sulla cagnolina dell’illusionista, e di come questa sarebbe rimasta incinta di un Pastore Maremmano. Perplesso, Casella ha chiaramente fatto capire di non essere interessato ai meticci, ma la sua idea di interrompere l’eventuale gravidanza dell’animale ha innescato una reazione di Alfonso Signorini che è stata molto discussa in Rete.

Come fra gli altri riporta Trashblog, il conduttore del GFVip ha innanzitutto detto a Giucas Casella:

“Io voglio che tu accolga nella tua grande famiglia anche Ciro, perché ha bisogno di una famiglia. Ciro è il pastore maremmano, che ha messo incinta Nina. Ha messo incinta la tua cagnolina“.

L’illusionista gli ha quindi risposto:

“Bisogna vedere se è rimasta incinta. Potrebbe anche abortire. Lui è un cane grande… Può succedere… Credo“.

L’opinione del conduttore

A questo punto Alfonso Signorini ha espresso la sua opinione sull’argomento, opinione che però non è andata giù ad alcuni utenti di Twitter impegnati a commentare la diretta della puntata.

“Ma se aspetta sette cagnolini, altro che incinta! Ma perché devi tirare fuori questa storia dell’aborto del cane. Uno lo vuole la Bruganelli, uno la Volpe, tutti vogliono i cagnolini… Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma tra l’altro… Anche quello dei cani non ci piace“.

Il tono generalizzato delle parole di Alfonso Signorini non è piaciuto alla Rete, e ha scatenato un vero e proprio moto d’indiganzione da parte di chi la vede all’opposto.

Non sono state solo persone comuni a dirsi contrariate dal parere del giornalista, ma anche diversi VIP. Tra questi, Selvaggia Lucarelli, Nilufar Addati e in ultimo Sabrina Ferilli.

L’attrice romana, che era anche stata citata in puntata dallo stesso Giucas a inizio serata, è intervenuta con chiaro disappunto su Instagram attraverso il proprio profilo:

“Un passo avanti due indietro. Bah“.

Alfonso Signorini deciderà di riaffrontare il tema? In caso di replica, com’è nostro costume, ve ne renderemo conto. Nel frattempo, continuate a seguire Novella 2000 per molte altre news!

