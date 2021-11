Madame è fidanzata? La cantante pubblica una foto in cui bacia una ragazza

1 La presunta fidanzata di Madame

È stato un anno ricco di successo questo per Madame. Come sappiamo infatti la giovane cantante ha conquistato il pubblico con la meravigliosa canzone Voce, in gara all’ultimo Festival di Sanremo. Successivamente l’artista ha pubblicato il suo primo album omonimo, che ha scalato le classifiche italiane. Per di più il singolo Marea ci ha fatti ballare per tutta l’estate, confermandosi una vera hit. Nel mentre qualche mese fa la cantante, durante un’intervista per La Repubblica, ha parlato anche della sua vita privata, facendo coming out e svelando di essere bisessuale. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Io sono bisessuale. Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti. Il mio rapporto con il pudore? Se stai davanti a una persona che stimi sei meno sfacciato, mentre solitamente il mio rapporto col pudore è minimo. Tutti siamo dotati di organi genitali, tutti facciamo l’amore, il pudore estremo lo associo a una chiusura mentale”.

Adesso sembrerebbe che la cantante abbia trovato l’amore! Poche ore fa infatti Madame ha potato sui social una foto in cui bacia una misteriosa ragazza, e a quel punto in molti hanno ipotizzato che si sia fidanzata! Tuttavia al momento non è chiaro chi sia la fortunata che ha rapito il cuore dell’artista, ma di certo nelle prossime ore potrebbero arrivare delle news in merito.

Nel mentre in questi giorni come qualcuno saprà Sangiovanni ha pubblicato il suo nuovo singolo, in collaborazione proprio con la cantante di Voce. Ma come si sono conosciuti i due e come è nata la loro amicizia? Andiamo a rivedere cosa è accaduto.