1 Le parole di Alfonso Signorini

La quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi, si è appena conclusa, e quest’anno il successo per Mediaset è stato pazzesco. Alfonso Signorini ha infatti soddisfatto a pieno le aspettative dell’azienda, e con quasi 6 mesi di programma e più di 40 puntate, ha portato a casa un risultato incredibile. Adesso così il conduttore si concede un po’ di meritato riposo, tuttavia sembrerebbe che il giornalista stia già rivolgendo i suoi pensieri al Grande Fratello Vip 6. Nonostante attualmente non è ancora ben chiaro quando la nuova edizione arriverà su Canale 5, e pur non sapendo se verrà riconfermato per la conduzione, Signorini ha ammesso tra le pagine di Chi di sperare in un ritorno al reality. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Francamente non lo so se condurrò anche la prossima edizione del Grande Fratello Vip, spero di sì, ovvio, ma in televisione nulla è scontato e qualsiasi decisione verrà presa io la rispetterò. Per adesso penso al riposo, ne ho tanto bisogno, ma spero di tornare presto a tenervi buona compagnia”.

Ma non è tutto. Come se non bastasse infatti Alfonso Signorini ha anche svelato chi vorrebbe avere nel cast del Grande Fratello Vip 6. Il conduttore ha così fatto il nome di Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte. Queste le parole del presentatore a riguardo:

“Mi piacerebbe Rocco Casalino. Del resto mi pare che non abbia molto da fare”.

Cosa accadrà dunque? Alfonso Signorini verrà riconfermato per il Grande Fratello Vip 6? Ma soprattutto, chi ci sarà stavolta nel cast? Non resta che attendere i prossimi mesi per scoprirlo, e nel mentre rinnovare i nostri complimenti al conduttore per il successo ottenuto.