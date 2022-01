Alfonso Signorini entra nella casa per un comunicato ufficiale: “Se non siete più in grado, quella è la porta”

Dopo quanto accaduto in settimana, nella casa del GF è entrato Alfonso Signorini per un comunicato ufficiale e un messaggio.

Il comunicato del GF e il discorso di Alfonso Signorini

A seguito di quanto accaduto in questa settimana, il Grande Fratello e Alfonso Signorini hanno deciso di intervenire. Come sappiamo la casa del GF si è diviso in due gruppi ben distinti, partiti da un litigio forte tra Katia Ricciarelli e Lulù. Poiché sono volate parole grosse e spesso offensive, si è deciso in un intervento.

Dopo aver affrontato l’argomento a inizio puntata, Signorini ha poi chiesto a tutti i vipponi di andare in giardino fove sono stati frizzati. Ed è proprio arrivato lui nella casa per leggere un comunicato del GF e fare lui stesso un discorso. Questo il comunicato del GF:

“Come sapete, il Grande Fratello è un gioco di strategia, di confronti, spesso anche di scontri che possono essere diretti e a volte anche molto duri. Ma quello che sempre vi chiediamo è di mantenere un limite, fatto di buon senso e di rispetto anche soprattutto per tutto il pubblico che è tanto che ci segue. Abbiamo sentito in questi giorni espressioni inaccettabili. Le parole, i toni aggressivi, spesso offensivi che hanno usato non fanno onore né a voi che le avete usate, né a noi che li abbimo mandati in onda. È impossibile tollelare la vostra incapacità durante i confronti di ascoltare il vostro interlocutore. Il limite è stato decisamente oltrepassato. Il Grande Fratello vi chiede di prenderne atto con maturità e di recuperare lo spirito con cui avete deciso di cominciare questa avventura”.

Queste le parole di Alfonso Signorini:

“Io vi ho voluti fortissimamente, alcuni di voi a lungo corteggiati. Perché ero sicuro, conoscendovi uno a uno, che tutti insieme avremmo fatto una bella avventura. E avremmo offerto al nostro pubblico un gran bello spettacolo. Negli ultimi tempi io non vi riconosco più. Non riconosco quel patto di fiducia che noi abbiamo sottoscritto. E allora ho sentito il bisogno di guardarvi. Abbiamo fatto una premessa: quest’anno non voglio un Grande Fratello bacchettone. Voglio un Grande Fratello consapevole, dove nessuno si trovi a dover salire in cattedra a dispensare lezioni, squalifiche nelle quali magari noi stessi non ci crediamo. Non volevo più incappare in questo genere di sofferenza. Ma la tolleranza richiede intelligenza. Tolleranza non vuol dire sparare a caso, parolacce dalla mattina alla sera. Essere tolleranti richiede giudizio e io questo giudizio non lo trovo più.

“L’accoglienza non è nelle parole di Katia, che abbiamo stigmatizzato e condannato. Rispetto non è nelle parole di Lulù con cui ha apostrofato Katia o Soleil. Ho sentito dire una frase molto interessante: ‘qui dentro siamo tutti uguali’. Sulla carta siamo tutti uguali, ma ciascuno di noi è diverso. Ciascuno di noi si porta la sua storia, la sua vita, la sua prefessionalità di cui noi dobbiamo avere un enorme rispetto. Questo non significa che la signora Ricciarelli possa dire tutto quello che le passa per la testa, non giustifica a dire ca****e, ma significa avere rispetto, anche se dice ca****e. Soprattutto da parte di chi non ha esperienza. E spesso accade nei giovani questo. Mancanza di ascolto, ma voi ascoltate quando vi parlate tra voi? Mettiamoci ad ascoltare l’altro, evitiamo di dire banalità, riflettiamo su tutto quello che diciamo, poniamoci una linea guida”.

“Sapete perché mi viene la rabbia? Perché la faccia la perdete voi. E questo non fa merito alla vostra vita, al vostro percorso, alla vostra carriera. E poi la perdo io che vi ho scelto. Non sono in prima linea, ma la faccia ce la metto quanto ce la mettere voi. Siete voi qua dentro da quattro mesi a vivere una situazione del genere, perché immagini quanto sia difficile. Però, abbiate rispetto degli altri, ma soprattutto di voi stessi prima di aprire la bocca. Se per una situazione di forzata convivenza, facendovi un esame di coscienza, voi vi rendete conto di non essere in grado più di reggere la facciata, quella è la porta, uscite. Ve lo dico con grande affetto. Perché io tengo a voi e non smetterò mai di crede in voi”.

