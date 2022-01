Chi è Katia Ricciarelli? Età, carriera e vita privata e Instagram

Tutte le informazioni su Katia Ricciarelli, soprano, attrice e personaggio televisivo, dalla biografia, alla vita privata, il matrimonio con Pippo Baudo fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip.

Chi è Katia Ricciarelli

Nome e Cognome: Catiuscia Maria Stella Ricciarelli

Nome d’arte: Katia Ricciarelli

Data di nascita: 18 gennaio 1946

Luogo di Nascita: Rovigo

Età: 76 anni

Altezza: 1,70 m

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: soprano, attrice e personaggio televisivo

Ex marito: Katia Ricciarelli è stata sposata con Pippo Baudo

Fidanzato: Katia Ricciarelli è single

Figli: Katia Ricciarelli non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @katiaricciarellireal

Katia Ricciarelli età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Katia Ricciarelli. Vero nome Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, è nata a Rovigo il 18 gennaio 1946. Ha quindi 76 anni di età ed è del segno zodiacale del Capricorno. La sua altezza è di 1,70 m, mentre non sappiamo quale sia il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi non ne ha di visibili sul suo corpo.

Com’era composta la famiglia di Katia Ricciarelli, ha qualche sorella? Katia apparteneva ad una famiglia non agiata. Sua madre era stata abbandonata dal marito che si era arruolato come volontario nella campagna di Russia. Così la donna fu costretta a crescere le sue tre figlie da sola. Katia era l’ultimogenita e la madre l’ha avuta (quando era già stata abbandonata dal marito) da una relazione con un uomo tedesco conosciuto in Germania durante un soggiorno lavorativo.

Katia Ricciarelli ha sempre mostrato un grande interesse per il canto, ha cantato per la prima volta all’età di 8 anni. Ha quindi studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. E ha svolto diversi lavori, anche umili, per sostenersi. Tra questi, è stata anche operaia in una fabbrica di mangiadischi.

Oggi Katia Ricciarelli abita sul lago di Garda con il suo cane. Ha dichiarato di avere un piccolo vizio: il gioco d’azzardo. Le piace l’adrenalina del gioco, ma non ne è mai diventata dipendente.

Vita privata: il matrimonio con Pippo Baudo

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Katia Ricciarelli, sappiamo che ha avuto due relazioni molto importanti e soprattutto famose.

La prima storia d’amore è stata con il tenore José Carreras ed è durata ben 13 anni.

Successivamente la Ricciarelli ha avuto una lunghissima relazione con Pippo Baudo. I due si sposarono nel 1986, ma l’amore non è durato per sempre. Così nel 2004 si sono separati e hanno divorziato tre anni dopo. La coppia non ha mai avuto figli, ma l’attrice e lirica, in tempi recenti, ha raccontato di essere rimasta incinta una volta e di aver abortito. Ha detto che lei e Pippo si erano fidanzati da poco, ancora di nascosto, e per il conduttore era ancora troppo presto avere un figlio.

Quando invece aveva 26 anni Katia perse la testa per l’impresario Paolo Grassi, un uomo molto più grande di lei. Ma oggi Katia Ricciarelli ha un nuovo fidanzato? Sappiamo che è single.

Dove seguire Katia Ricciarelli: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Katia Ricciarelli, è possibile seguirla sui social? Ovviamente sì e il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram.

La cantante lirica si è scritta ad Instagram solo nel 2020 e in questo anno ha pubblicato molti scatti di vita quotidiana. La vediamo ad esempio con il suo cagnolino. Ma ci sono anche foto riguardanti il lavoro.

In generale, comunque, Katia non è una persona molto social.

La carriera di Katia Ricciarelli

Conosciamo adesso la carriera di Katia Ricciarelli e vediamo cosa fa di lavoro. Lei è un soprano, ma anche attrice e personaggio televisivo. Ha debuttato nel 1969, ma è salita alla ribalta nel 1971 dopo aver vinto il Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai.

Nel corso degli anni si è esibita nei teatri più importanti del mondo, da Chicago a Milano, ma anche Londra e New York. E lo ha fatto portando in scena opere di Puccini, Verdi, Rossini e Donizetti. Raggiunse grandi livelli nella seconda metà degli anni ’70. Poi all’inizio degli anni ’80 iniziò una collaborazione decennale col Rossini Opera Festival di Pesaro.

La sua voce è di timbro etereo, morbida e luminosa, ma manca di un’autentica tecnica virtuosistica e non ha mai avuto una completa padronanza tecnica del registro acuto a voce piena. Proprio questo difetto ha portato a manifestarsi in lei nel corso degli anni ’80 un certo declino vocale relativamente precoce. Ruoli troppo spinti per queste sue caratteristiche causarono alcuni insuccessi. Ci furono casi, come quello a Londra nel 1983, in cui fu fischiata per le difficoltà negli acuti estremi. E non andò bene nemmeno tre anni dopo a Trieste. Molto famosa è anche la sua performance alla Scala nel 1989 quando fu aspramente contestata e andò sul palcoscenico furiosa contro gli spettatori.

Nel 1994, in occasione dei 25 anni di carriera, ha ricevuto il titolo di Kammersängerin a Vienna e di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel 1999, invece, per il suo trentesimo anni di carriera ha debuttato in Fedora.

Negli anni 2000 Katia Ricciarelli ha limitato la sua carriera operistica lavorando solo per il Politeama Greco di Lecce, di cui è stata direttrice e dove ha debuttato in nuove opere. Inoltre ha ricoperto la carica di direttore artistico dello Sferisterio di Macerata dal 2003 al 2005.

Sempre in questo periodo ha iniziato anche la sua carriera di attrice, prima in film TV e fiction e poi in film d’autore, con anche ruoli da protagonista. Citiamo ad esempio la pellicola La seconda notte di nozze di Pupi Avati che le ha fatto vincere il Nastro D’Argento. Inoltre si è dedicata anche a musical.

In TV ha partecipato a tantissimi programmi come inviata o come ospite. Ma ad esempio è stata anche giurata in trasmissioni come Io canto, Ciak…si canta!, il Festival di Castrocaro e lo Zecchino D’Oro. E l’abbiamo vista come mentore in Selfie – Le cose cambiano. Non sono mancate le sue partecipazioni a reality show e talent show. Infatti nel 2006 ha partecipato alla terza edizione de La Fattoria, poi nel 2010 ha preso parte a Let’s Dance. Nel 2021 ha partecipato a Il cantante mascherato e alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli a La Fattoria

La cantante, come detto, ha partecipato a diversi programma e reality. Tra questi c’è la terza edizione de La Fattoria, nel 2006. Nella stessa edizione c’era anche Aldo Montano, che la Ricciarelli ritrova al Grande Fratello Vip. Tra loro si è instaurato un bel rapporto e hanno un bel legame.

Al reality lei è arrivata al quinto posto.

Katia Ricciarelli a Il cantate mascherato

Nella prima metà del 2021 la Ricciarelli è stata una dei concorrenti della seconda edizione de Il cantante mascherato. La sua maschera era quella della giraffa. Ed è stata la quarta maschera eliminata.

Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6

Per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli è tra i concorrenti che entrano nella casa dal primo giorno.

Ha dichiarato di aver scelto di partecipare perché curiosa di questa nuova esperienza, ma sa già che le mancherà dormire con il suo cane e che potrebbe un po’ spaventarla convivere con degli sconosciuti. Con gli altri concorrenti cercherà di essere se stessa e di dire la verità. Si definisce una persona un po’ litigiosa, ma è anche brava a far pace subito dopo.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Anche per il Grande Fratello Vip 6 troviamo alla conduzione ancora una volta Alfonso Signorini grazie al grande successo riscosso negli ultimi anni. Accanto a lui questa volta, in veste di opinioniste, ci sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Per l’inizio del reality show i concorrenti nella casa sono 24. Oltre a Katia Ricciarelli, vediamo chi sono gli altri:

Il percorso di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6

L’avventura di Katia Ricciarelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 inizia lunedì 13 settembre con la prima puntata del reality show.

1° settimana: Durante la prima puntata alcuni utenti sostengono che Katia si sia fatta suggerire da Alex chi nominare. Katia ha fatto anche molto discutere per la terminologia utilizzata nella casa, in discorsi o rivolgendosi ad alcuni coinquilini (come Alex o Manila). Per questo i fan del GF ne chiedono la squalifica. Oltretutto Katia ha poco gradito uno scherzo organizzato dagli altri concorrenti, per poi chiedere scusa vista l’eccessiva reazione. La conversazione con Manila, invece, ha commosso tutti. Cristiano Malgioglio è andato contro Katia.

2° settimana: Katia ha avuto un nuovo sfogo contro alcuni concorrenti a causa di un gioco e studia le prime strategie di nomination. La Ricciarelli si è arrabbiata nello scoprire i vipponi che le hanno dato dell’ottusa nel gioco. Tra questi Alex, con il quale si è molto arrabbiata. Lui le ha chiesto scusa, ma la faccenda ha scatenato una polemica e Zorzi l’ha attaccata.

3° e 4° settimana: Durante una chiacchierata Katia ha dato contro all’ex di Tommaso Eletti, che per ben due volte si è presentata in Casa per dei faccia a faccia. Ma ha avuto qualcosa da dire anche contro la Cipollari, per via di un posto poco carino su Francesca Cipriani. Se inizialmente ha attaccato anche Alex nello scontro tra lui e Samy, in un secondo momento ha avuto qualcosa da dire su Youssef. Le parole dei due stanno facendo discutere il web. Oltretutto durante la settimana ha fatto anche qualche riferimento hot sulle dimensioni di Belli. Katia ha fatto qualche esclamazione su Nicola, senza rendersi conto che era lì accanto a lei. La Ricciarelli e Giucas hanno rivelato se hanno o meno avuto una frequentazione in passato. Lei intanto non ha gradito il bacio a stampo tra Nicola e Miriana e ha attaccato quest’ultima.

5° settimana: Dopo lo scontro con Miriana, Katia Ricciarelli ha minacciato di lasciare il programma e proprio in puntata si è sfogata duramente. Ne ha avute ancora per Gianmaria e Miriana (lei la considera la peggiore del gruppo nonostante abbiamo provato a chiarire), mentre ha speso belle parole per Aldo e Manila, i suoi preferiti.

6° settimana: In puntata ha litigato pesantemente con Carmen Russo. Le due si sono accusate reciprocamente, ma hanno poi avuto modo di chiarire. La Ricciarelli in settimana ha discusso in modo acceso anche con Alex Belli, a causa di una canzone storpiata da quest’ultimo insieme a Soleil Sorge e Davide Silvestri. A detta di Katia nelle loro parole c’era del risentimento verso gli altri vipponi. Comunque l’allarme è rientrato quando poi hanno chiarito il fraintendimento. l’ha attaccata in un’intervista e ha risposto dopo le parole dette con Alex in chiacchierata. Durante le nomination ha litigato con Jo.

7° e 8° settimana: Ancora qualche frizione con Jo. Dalla sua parte molti vip, che sostengono come la Squillo non prenda posizione. A scagliarsi contro Katia è Tommaso Zorzi. Il vincitore del GF Vip 5 a GF Vip Party ha sferrato delle frecciatine. Presunta pronuncia di n-word durante una chiacchierata in veranda.



Pare però che le cose siano andate diversamente. Polemica tra gli utenti del web. Katia è venuta a sapere delle parole del marito di Carmen, ma le due si sono spiegate. Dopo lo scontro tra Jo e Soleil, con quest’ultima ha criticato la coinquilina. Anche Katia si è espressa riguardo quanto accaduto tra Alex e Aldo e quanto successo tra l’attore e Soleil. Katia ha confidato a Soleil che, a suo dire, Alex la guardava innamorato. Intanto sempre la cantante lirica ha strigliato l’attore e ha avuto qualcosa da ridire anche su Miriana, crollata poi in lacrime.

9° e 10° settimana: Jo Squillo, sebbene sia stata eliminata, ha attaccato di nuovo Katia. Quest’ultima in settimana, durante l’aperitivo, ha litigato con Alex in modo piuttosto acceso. Lui le ha poi chiesto scusa. In settimana Katia è parsa infastidita anche da Soleil per aver lasciato la cucina in disordine. Stesso avvenimento anche con Sophie. Nel mirino del web ancora delle esternazioni fatte da Katia in settimana su Soleil.

11° e 12° settimana: In settimana Katia ha litigato con Miriana e ha detto di non aver gradito la nomination di tutti, ma in particolare la sua riservandole parole durissime. La cantante lirica ha avuto uno scontro anche con altre vippone a causa della pizza e dell’orario della cena. E anche qui non sono mancate critiche. Patrizia ha provato a convincerla a chiarire, ma se l’è presa anche con lei. Katia, oltretutto, aveva escluso dallo spettacolo Miriana, portando le altre a rinunciare alla loro parte. Visto il malcontento la Ricciarelli ha chiarito con Miriana.



Katia ha criticato le nomination di Sophie e delle Princess ai danni di Manila e ha discusso di questo con la Codegoni. Tra l’altro sempre Katia ha discusso con Patrizia, la quale non si capacita a sua volta di tutta questa ostilità nei suoi confronti. A seguire sembra che con quest’ultima abbia chiarito. Non si può dire lo stesso con le Princess con le quali ha discusso in puntata. Tra l’altro una frase di Katia Ricciarelli su Biagio non è piaciuta al pubblico.

13°, 14° e 15° settimana: Katia oltre a confermare che, molto probabilmente, andrà via e non accetterà il prolungamento, ha avuto anche qualche discussione nel corso della settimana. I dubbi di Katia su Alex e Soleil sono emersi sia durante che dopo la puntata. Sebbene avesse detto di voler andare via, la cantante potrebbe proseguire il suo percorso nel reality. La Ricciarelli ha deciso di continuare la sua avventura nel reality. Ha avuto da ridire riguardo Alex e ha difeso principalmente Soleil, seppur riconoscendo degli errori da parte sua. Qualche discussione per le pulizie con gli altri vipponi e momenti di tensione con Carmen per la preparazione della performance natalizia. Katia ha avuto un confronto con Alex Belli e hanno chiarito. Non sono mancati momenti di tensione con alcuni vipponi, da Eva a Gianmaria e non solo.

16° settimana: Ha fatto uno scherzo ai vipponi fingendo di essere una sonnambula. Imma Battaglia non ha apprezzato il comportamento della Ricciarelli contro Eva e per questo l’ha attaccata. Gaffe di Katia su Manuel. Discussione con Manila, poi risolta. Ha avuto da ridire su alcuni concorrenti, come Gianmaria e non solo. Miriana ha preso le difese di Lulù e critica Manila e Katia. Sempre Katia ha fatto uno scherzo ai vipponi fingendo di essere una sonnambula.

17° settimana : Katia si sarebbe accordata con alcuni vipponi sulle nomination. A proposito di questo Miriana e Lulù ne hanno parlato ma la regia ha staccato. Intanto non mancano i battibecchi con Lucrezia, Nathaly e non solo. Sia dentro che fuori la Casa ci sono due fazioni e si chiede un provvedimento disciplinare per le parole usate. Fuori dalla Casa qualcuno ha urlato contro la cantante lirica e a favore della Trevisan. Contro Katia anche degli ex vipponi come Patrizia e Clarissa. Cosa accadrà?



Lite in puntata tra Katia e Miriana , che ha minacciato di abbandonare il gioco. Proprio Miriana ha chiesto la squalifica della Ricciarelli per le parole usate anche nei confronti di Lucrezia (sia durante la puntata che nel corso della settimana). Dello stesso avviso di Miriana anche Jessica . Una frase di Katia su Manuel ha indignato il web. Scivolone anche su Giacomo .

Manila è parsa molto arrabbiate per la questione cibo/spesa così come altri concorrenti tra cui Soleil. Nello scontro generazionale tra Katia e Lucrezia ha preso le difese della prima. E ancora Katia ha raccontato di aver parlato con Signorini e gli autori in confessionale e cosa si sono detti.

è parsa molto arrabbiate per la questione cibo/spesa così come altri concorrenti tra cui Nello scontro generazionale tra e ha preso le difese della prima. E ancora ha raccontato di aver parlato con e gli autori in confessionale e cosa si sono detti.

Katia Ricciarelli non è stata squalificata, ma insieme agli altri gieffini ha ricevuto una strigliata da Alfonso Signorini. Lei in puntata ha battibeccato anche con Nathaly, Giacomo e non solo. Poi ha chiesto a Valeria di dividersi da Urtis e proseguire il percorso come singolo concorrente. La cantante ha rivelato cosa le hanno detto gli autori prima e dopo la puntata. Barù contrariato dal mancato provvedimento contro Katia.

18° e 19° settimana: Katia e Soleil fanno insinuazioni su Miriana. Sempre Katia riceve indicazioni da Manila sui nominati, proprio durante il momento delle nomination. Una battuta di Davide e Barù non è andata a genio a Katia che si è arrabbiata. L’aereo indirizzato a Lulù ha fatto arrabbiare Katia. Nel mentre Katia ha infastidito anche Manuel, il quale ha borbottato seccato circa i suoi comportamenti. Da fuori Aldo ha difeso Lulù e attaccato la Ricciarelli. Si vocifera che dopo il suo compleanno Katia lascerà la Casa. Il rapporto tra Katia e Soleil sta iniziando a scricchiolare. La cantante ha sollevato diverse lamentele contro l’influencer. La Ricciarelli ha frequentato il compleanno con i vipponi. (IN AGGIORNAMENTO)

