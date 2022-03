1 Alfonso Signorini parla di Jessica Selassié

Jessica Selassié ha vinto il Grande Fratello Vip 6 e, in queste ore, Alfonso Signorini ha parlato proprio dell’evento ai microfoni del Tg5, come riporta anche il sito Coming Soon. Ha spiegato, infatti, perché secondo lui la Principessa è riuscita a trionfare e a portarsi a casa il premio in denaro: “È entrata una ragazzina piena di insicurezze e adesso è uscita una donna, che anche grazie ad un amore forse non corrisposto ha trovato una parte di sé che ignorava. Viva tutte le donne…Alla fine questa è la vittoria di tutte le donne“.

Ma anche Jessica Selassié stessa ha parlato al telegiornale affermando: “Mi avete sostenuta e capita…E comunque come ha detto Alfonso…Nel vostro cuore c’è una piccola Jessica“. Mentre su Twitter ha commentato: “Grazie a tutti per avermi capita, apprezzata, amata e supportata“. Ma non finisce qui. Durante una chiacchierata con la rivista Chi, diretta da Alfonso Signorini, ha ammesso di essere pronta a rivedere Barù anche fuori dalla Casa:

Mi dicevano tutti di stare attenta, che giocava, ma sono convinta che quello che ho visto fosse vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello. Cosa mi ha detto sotto la capanna? Che c’è attrazione fisica. Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma. Quindi ci rivedremo. Altrimenti ho la fila di uomini che mi cercano.

Ma non solo. Ha dedicato anche un pensiero al conduttore e lo ha ringraziato per aver creduto in lei e nelle sue sorelle: "È la persona che ha creduto in noi fin dall'inizio. Ci siamo conosciuti con una videochiamata e abbiamo riso come pazzi, ha detto "Vi adoro" a me e alle mie sorelle, è stato fichissimo".