1 Le prime dichiarazioni di Jessica Selassié

Sono trascorse soltanto poche ore da quando si è concluso il Grande Fratello Vip 6 con la vittoria di Jessica Selassié. La Principessa ha conquistato il cuore del pubblico e del web, trionfando con il 62% dei voti e segnando un nuovo record nella storia del reality. Jessica infatti è la vincitrice donna con la percentuale più alta al televoto e prima di lei c’è solo Tommaso Zorzi, che lo scorso anno si classificò al primo posto col 68% dei voti! In queste prime frenetiche ore intanto la Selassié ha avuto modo di rilasciare diverse interviste e proprio al settimanale Chi la Principessa ha parlato del suo rapporto con Barù, che da settimana sta facendo discutere i social. Nel corso della chiacchierata Jessica ha ammesso di essere pronta a rivedere il nipote di Costantino Della Gherardesca, avendo instaurato con lui un legame speciale. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Mi dicevano tutti di stare attenta, che giocava, ma sono convinta che quello che ho visto fosse vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello. Cosa mi ha detto sotto la capanna? Che c’è attrazione fisica. Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma. Quindi ci rivedremo. Altrimenti ho la fila di uomini che mi cercano”.

Ma non solo. Jessica Selassié infatti ha anche voluto sentitamente ringraziare Alfonso Signorini, che per primo ha creduto in lei e nelle sue sorelle Lulù e Clarissa:

“È la persona che ha creduto in noi fin dall’inizio. Ci siamo conosciuti con una videochiamata e abbiamo riso come pazzi, ha detto “Vi adoro” a me e alle mie sorelle, è stato fichissimo”.

Non è tutto. Nel corso dell’intervista Jessica Selassié ha svelato anche quando è stato il momento in cui finalmente ha iniziato ad aprirsi nella casa del Grande Fratello Vip 6, facendosi notare dal pubblico che l’ha poi portata alla vittoria. Andiamo a leggere le sue parole.