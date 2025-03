Raggiunto dagli amici di Striscia La Notizia, Alfonso Signorini prende le distanze dagli autori del Grande Fratello e da Lorenzo Spolverato a seguito della lettera del Codacons.

Le parole di Alfonso Signorini

In questi giorni intorno al Grande Fratello è scoppiata una vera bufera mediatica e adesso a rompere il silenzio è stato Alfonso Signorini. Come sappiamo, numerosi utenti si sono lamentati delle presunte irregolarità del televoto e a quel punto a intervenire è stato anche il Codacons, che ha scritto una lettera a Pier Silvio Berlusconi chiedendo che vengano presi provvedimenti. In queste ore così a raggiungere Signorini sono stati gli amici di Striscia La Notizia, che hanno consegnato un Tapiro d’Oro al conduttore.

A quel punto Alfonso, prendendo le distanze da quanto accaduto, ha affermato senza peli sulla lingua: “Ci sono questi fandom tossici che fanno come gli pare. Io non sono responsabile di tutte le schifezze che girano intorno ai fandom e ai social. Riconosco che la gente si sente presa in giro ma la colpa non è mia. Quello è un problema di chi produce il programma e del gruppo autorale. Sarei la persona più felice del mondo se venisse escluso il voto dei social e rimanesse solo quello degli sms. Tra l’altro salverei la mia faccia”.

LEGGI ANCHE: Lory Del Santo provina gli inquilini per la sua nuova serie

Ma non è finita qui. Alfonso Signorini ha infatti preso le distanze anche dal gruppo di lavoro del Grande Fratello e da Lorenzo Spolverato e facendo una rivelazione inedita ha dichiarato: “Se fosse per me l’avrei già buttato fuori con un calcio nel sedere. Ma se io dico di buttarlo fuori e mi viene detto dal gruppo di lavoro di tenerlo dentro io non posso fare nulla”.

Signorini dunque ha dato la sua versione dei fatti su quanto sta accadendo e di certo le sue parole non sono passate inosservate.