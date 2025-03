Questa sera a varcare la porta rossa del Grande Fratello è stata Lory Del Santo. La regista è infatti entrata in casa per provinare alcuni inquilini per la sua nuova serie e non sono mancate le risate.

Lory Del Santo torna al GF

Tra un momento di tensione e l’altro, non mancano anche le risate stasera al Grande Fratello. Poco fa infatti a varcare la porta rossa è stata Lory Del Santo, che è tornata all’interno della casa con uno scopo ben preciso. In queste settimane la regista sta lavorando alla sua nuova serie ed è già volata in America per proporre il prodotto ad alcuni importanti produttori.

L’ex Vippona così ha deciso di arrivare al GF per provinare alcuni degli inquilini e naturalmente non sono mancate le risate. A improvvisarsi attori sono stati infatti Tommaso, Helena e Lorenzo, che sono stati protagonisti di due simpatiche scenette. Ma non è finita qui.

Poco dopo a mettersi alla prova come attore è stato anche Javier Martinez, che è stato corteggiato, naturalmente per scherzo, da Mattia Fumagalli, mentre Lory Del Santo supervisionava il tutto. Il divertente sketch ha fatto sorridere tutto il web e i video stanno già facendo il giro dei social.

Poco dopo così Lory ha salutato i concorrenti e ha lasciato la casa del Grande Fratello.