Questa sera nel corso della diretta del Grande Fratello c’è stato un nuovo confronto tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi. A intervenire è stata anche Cesara Buonamici, che si è schierata ancora dalla parte della cantante.

Cesara Buonamici contro Beatrice Luzzi

Non mancano le emozioni stasera nel corso della diretta del Grande Fratello. Poco fa infatti in studio c’è stato un nuovo faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando e a intervenire è stata anche Cesara Buonamici. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come è ben noto da sempre non c’è simpatia tra l’opinionista e la cantante, che da mesi si punzecchiano a vicenda. Questa sera dunque, a seguito di quanto accaduto qualche giorno fa, Beatrice e Stefania hanno avuto di avere un altro confronto, durante il quale ben presto i toni si sono scaldati. Proprio la Luzzi, spiegando il suo punto di vista, ha affermato: “Ha avuto un atteggiamento un po’ cattivo. A Shaila e Lorenzo li ha fatti neri per settimane. Hai detto cose molto forti. Non ti sei resa conto della prepotenza. Avrei preferito che avessi fatto critiche un po’ più costruttive”.

Pronta la replica della Orlando, che ha dichiarato: “Ho iniziato a dare opinioni dopo un mese dal mio ingresso. Non credo di essere stata cattiva. Credo che tu abbia messo il carico da 12 e non vedevi l’ora, ce l’hai con me da prima che entrassi al GF”.

LEGGI ANCHE: Alfonso Signorini prende le distanze dal GF e da Lorenzo

A dare la sua opinione è stata anche Cesara Buonamici, che ancora una volta si è schierata dalla parte di Stefania Orlando, asfaltando Beatrice Luzzi. La giornalista infatti ha affermato: “Io sto con Stefania. Inutile che fai quel sorriso Beatrice. A me non piace il disprezzo verso chi non la pensa come te. Proprio tu che parli della necessità di essere materna? Stefania ha avuto comprensione per tutti”.

Non è mancata la replica di Beatrice, che ha risposto a tono a Cesara, per poi proseguire lo scontro con Stefania. Tra le due tuttavia non c’è stato un chiarimento e di certo in molti si chiedono cosa accadrà nei prossimi giorni.