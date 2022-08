1 Le parole di Signorini su Totti e la Blasi

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è l’argomento del momento. Tutti ne parlano, eccetto i diretti interessati che, ora come ora nonostante tante chiacchiere sul loro conto, stanno cercando di evitare come se fosse una gara a slalom qualsiasi tipo di domanda. Alfonso Signorini durante un’intervista concessa a Simona Ventura ha voluto sbilanciarsi.

Nel momento in cui si è trovato a spiegare che i settimanali di gossip, nonostante le notizie circolino sul web piuttosto velocemente, creano ancora interesse nel lettore ha preso in considerazione, come esempio, la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Questo il pensiero di Alfonso Signorini riguardo:

“Se il mondo della carta stampata va a concludersi? Ma no, vive sempre di nuova linfa. E tu pensa che linfa c’hanno dato Francesco Totti e Ilary Blasi in questa estate. Quella è una coppia meravigliosa. Menomale che ci sono, sono come il Bue Apis per noi quindi menomale che li abbiamo. Quindi no, il gossip non si esaurisce“.

Per tanti anni il conduttore ha lavorato accanto a Ilary Blasi, quando lei ancora era conduttrice del Grande Fratello Vip, passato poi proprio nelle sue mani. Con lei Alfonso Signorini ha sempre avuto un rapporto molto stretto. Tanto che ha deciso di invitarla come super ospite per la puntata finale della scorsa edizione del reality show e darle modo così di lanciare l’edizione conclusasi da pochi mesi de L’Isola dei Famosi.

Sempre Alfonso Signorini, chiusa questa parentesi Totti-Blasi, ha parlato proprio del GF Vip che a settembre tornerà a tenerci compagnia su Canale 5. Il conduttore si è sbilanciato su alcuni nomi che circolano con insistenza…