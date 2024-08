In Algeria centinaia di persone sono scese in strada ieri sera per festeggiare la vittoria di Imane Khelif alle Olimpiadi 2024

Ieri sera in Algeria centinaia di persone sono scese in strada per guardare da un maxischermo la finale di pugilato che ha visto Imane Khelif combattere contro Yang Liu. Dopo la vittoria della pugile gli spettatori sono scoppiati in un boato. Ecco il video.

I festeggiamenti per Imane Khelif in Algeria

Imane Khelif ha avuto finalmente il suo momento di riscatto dopo tutte le dicerie sul suo conto che sono state diffuse sul suo conto. Diverse fake news l’hanno definita prima una persona transessuale e poi intersessuale, anche se in nessuno dei due casi ci sono prove a sostegno. Lei stessa, dopo la vittoria ha commentato mettendo una fine alla questione:

“Io sono donna come ogni altra. Sono nata donna e ho vissuto come una donna, ma ci sono nemici che non riescono a digerire il mio successo. Questo dà alla vittoria un sapore speciale.

Sono molto felice. Per otto anno questo è stato il mio sogno o ora sono una campionessa olimpica e vincitrice di una medaglia d’oro. Ho lavorato per otto anni, senza dormire“.

Sul web si è diffuso anche un video che mostra centinaia di persone in Algeria che sono scese in piazza per guardare, tramite un maxischermo, la finale di pugilato tra Imane Khelif e la cinese Yang Liu. Non appena la pugile algerina è stata proclamata vincitrice i presenti sono scoppiati in un boato e i festeggiamenti sono potuti cominciare.

Thousands of people in Algeria celebrating Imane Khelif’s Gold medal victory at the #Olympics.



pic.twitter.com/UkLDG3VWs8 — Pop Base (@PopBase) August 9, 2024

Tantissimi anche i commenti positivi che sono stati lasciati sul web sotto il video, che potete vedere anche qui sopra. C’è chi ha definito Imane una leggenda e chi scrive di essere “oltremodo felice” per lei. “Mi rende così felice, si merita davvero tanto“, dice qualcuno. Insomma, la Khelif è entrata nel cuore del mondo intero e adesso non le rimane altro da fare se non celebrare la vittoria con tutti i suoi cari.