Ieri sera Imane Khelif ha vinto la medaglia d’oro nella finale di pugilato alle Olimpiadi 2024 contro la cinese Yang Liu. Durante la conferenza stampa ha rotto il silenzio sugli attacchi online e le accuse subite in questi giorni.

Le parole di Imane Khelif

Ieri sera Imane Khelif ha avuto il suo momento di gloria dopo tutti gli attacchi subiti su Internet a causa delle fake news che si sono diffuse sul web. Per chi non lo sapesse, infatti, la pugile algerina è stata definita “persona transessuale” anche se non ci sono mai state prove in merito.

LEGGI ANCHE: L’Algeria festeggia l’oro di Imane! In centinaia in piazza per la pugile (VIDEO)

In molti l’hanno criticata ma alla fine, nella serata di ieri, ha vinto la medaglia d’oro contro l’avversaria cinese Yang Liu. In seguito ha potuto parlare durante la conferenza stampa e qui ha rotto il silenzio dando finalmente voce a tutti i suoi pensieri:

“Io sono donna come ogni altra. Sono nata donna e ho vissuto come una donna, ma ci sono nemici che non riescono a digerire il mio successo. Questo dà alla vittoria un sapore speciale”.

Il discorso di Imane Khelif mette un punto alla faccenda e adesso potrà godersi questa gioia in pace e tranquillità. Lei stessa, come riporta anche il New York Times, ha affermato di aver aspettato per ben otto anni:

“Sono molto felice. Per otto anno questo è stato il mio sogno o ora sono una campionessa olimpica e vincitrice di una medaglia d’oro. Ho lavorato per otto anni, senza dormire”.

Finalmente tutto si è risolto e adesso Imane Khelif potrà tornare al suo Paese venendo portata in gloria. Si chiude così un capitolo che, secondo molti, non si sarebbe dovuto nemmeno aprire perché ci si sarebbe dovuti concentrare unicamente sulle prestazioni atletiche della sportiva.

Non vediamo l’ora di scoprire quali nuove sfide attenderanno Imane nel prossimo futuro. Ovviamente noi rimarremo qui per aggiornarvi su ogni eventuale sviluppo degno di nota nella sua carriera.