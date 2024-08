In queste ore un atleta delle Olimpiadi di Parigi 2024, vincitore del bronzo nella sua disciplina, ha mostrato la sua medaglia già rovinata a poche ore dalla consegna. Ecco la foto.

La medaglia rovinata delle Olimpiadi 2024

In queste Olimpiadi di Parigi 2024 ne sono successe veramente di tutti i colori. Possiamo menzionare le lamentele degli atleti a causa della mancanza dell’aria condizionata nelle camere del villaggio olimpico, situazione che ha portato Thomas Ceccon a cercare aria fresca dormendo in un parco.

Oppure tutte le polemiche sulla pugile Imane Khelif, che ha vinto la medaglia d’oro nella finale contro la cinese Yang Liu. Ma anche l’incidente a luci rosse durante il salto con l’asta, quando un partecipante è diventato virale sul web per via delle dimensioni importanti del suo membro.

Nelle ultime ore sui social è scoppiata una nuova polemica dopo che lo skater Nyjah Huston ha mostrato il bronzo vinto nella finale della sua disciplina. Dalla foto qui sotto possiamo vedere come la medaglia si sia rovinata a poche ore dalla consegna e lo sportivo stesso scrive: “La medaglia sembra che sia andata in guerra“. Poi in un video aggiunge:

“Queste medaglie olimpiche sono fantastiche quando sono nuove. Ma dopo averla lasciata sul mio petto sudato per un po’ e averla fatta indossare ai miei amici nel fine settimana…

A quanto pare non sono di alta qualità, come potreste pensare. Anche la parte davanti inizia a scheggiarsi, non so. Forse dovreste migliorare la qualità”.

La medaglia vinta alle Olimpiadi 2024 dallo skater Nyjah Huston

Neanche a dirlo la foto ha fatto il giro del mondo intero e la notizia è rimbalzata su tutti i giornali più importanti. Tante le critiche anche da parte del web per ciò che sta accadendo e in molti aspettano che anche altre atleti si facciano avanti.