La voglia di entrare nella Casa del Grande Frarello è veramente tanta per Rita De Crescenzo che ha deciso di fare un nuovo appello ad Alfonso Signorini. Ha infatti postato un video su TikTok insieme alla sua amica Laura La Divina per chiedere al conduttore di farle entrare nel reality.

L’appello di Rita De Crescenzo ad Alfonso Signorini per entrare al Grande Fratello

A distanza di un anno dall’ultima volta, Rita De Crescenzo ha fatto di nuovo un appello ad Alfonso Signorini. Il motivo? Entrare nella Casa del Grande Fratello. La star di TikTok ha pubblicato un video in compagnia dell’amica Laura La Divina per chiedere al conduttore del noto reality di entrare nella casa, anche solo per poche ore.

“Questo è un altro video sempre per Alfono Signorini”, ha iniziato la De Crescenzo. E ha continuato insieme a Laura: “Facci entrare nella Casa, vogliamo entrare nella Casa. La Casa del Grande Fratello ha bisongo di me e di Laura. Signorini, Piersilvio, fateci entrare. Per mezza mattinata, vi portiamo tanta allegria”.

Rita De Crescenzo è andata avanti spiegando che non vogliono soldi, ma hanno semplicemente questo sogno. “Non lo facciamo per soldi, vogliamo portare solo tanto divertimento”, hanno detto le due. E poi hanno aggiunto che altrimenti fanno lo sciopero sotto gli studi del reality.

Secondo quanto dicono nel video qui sotto, Rita e Laura vorrebbero entrare nella Casa del Grande Fratello per pure piacere personale senza fini di notorietà, anche perché sono già molto famose. Vogliono solo portare un po’ di divertimento e anche qualche consiglio agli inquilini.

Come detto, non è la prima volta che Rita De Crescenzo fa un appello a Signorini per far parte del reality. Era accaduto anche a settembre del 2023. Ma non solo, in precedenza lei, Laura e altri personaggi social avevano creato un Grande Fratello napoletano trasmesso sui canali social. Ma lo stesso Signorini lo aveva definito un “trash deprimente”.