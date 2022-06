1 Quarto figlio per Alice Campello e Alvaro Morata

Da settimane ormai se ne parlava con grande insistenza, ma né Alice Campello né Alvaro Morata ne avevano parlato pubblicamente. Solo ieri è arrivata la conferma e la coppia ha deciso di condividere con il mondo intero questo annuncio: presto alla loro splendida famiglia si aggiungerà un nuovo componente. Alice e Alvaro, che sono già genitori di Alessandro, Leonardo ed Edoardo, sono in attesa del quarto figlio.

Per rendere pubblico questo lieto evento, Alice e Alvaro si sono affidati ai social. “Baby 4 is coming”, ovvero “Il quarto figlio sta arrivando”, hanno scritto sul loro profilo Instagram, accompagnando il tenero messaggio con due scatti. Nel primo si vedono Alice Campello inginocchiata sul prato, Alvaro Morata al suo fianco, con i loro tre figli che danno un dolce bacio sulla pancia della loro mamma. Nella seconda foto, invece, la coppia scambiarsi un bacio, con i bimbi che coccolano la pancia di Alice, regalando tanti baci al nuovo (o nuova chi lo sa) membro della famiglia.

Si tratta di una bellissima notizia che, in pochi minuti, ha fatto il giro del web e coinvolto l’entusiasmo non solo dei fan di Alvaro Morata e Alice Campello, ma anche dei loro familiari e amici. Tra i tanti messaggi leggiamo quello di Paulo Dybala e della sua fidanzata Oriana Sabatini (che ha persino condiviso la foto dell’annuncio tra le storie). Ma anche Chiara Ferragni, che ha scritto: “Congratulazioni tesorini”, o Ana Mena. Non manca anche il dolce pensiero di Beatrice Valli: “Auguri tesoro, vi meritate tutto il bene del mondo!!!”, per passare ad Arthur Melo. Sono davvero tantissimi!

