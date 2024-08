Andiamo alla scoperta di tutte le informazioni necessarie per conoscere Alice D’amato, atleta italiana che alle Olimpiadi di Parigi nel 2024 ha vinto l’oro nella trave. Ecco tutto su età, altezza, peso, vita privata e Instagram.

Chi è Alice D’Amato

Nome e Cognome: Alice D’Amato

Data di nascita: 7 febbraio 2003

Luogo di nascita: Genova

Età: 21 anni

Altezza: 1 metro e 58 centimetri

Peso: 53 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: atleta, ginnasta

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Alice non ha figli

Tatuaggi: Alice non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @damatoalice

Alice D’Amato età, altezza e biografia

Chi è Alice D’Amato, vincitrice della medaglia d’oro alla trave alle Olimpiadi di Parigi 2024? Sappiamo che nasce a Genova il 7 febbraio 2024. Di conseguenza la sua età è di 21 anni. Siamo a conoscenza del fatto che ha un’altezza di 1 metro e 58 centimetri, mentre il peso è di 53 chili circa.

Dei suoi genitori sappiamo che la madre si chiama Elena Campanella mentre il padre è Massimo D’Amato. Ha anche una sorella gemella che si chiama Asia D’Amato. Purtroppo nel 2022 la famiglia deve affrontare la perdita del papà, che lavorava come vigile del fuoco.

Non abbiamo molte informazioni sugli studi fatti da Alice D’Amato ma sappiamo che si appassiona alla ginnastica e al corpo libero dall’età di 7 anni. Nel corso del tempo si specializza nelle parallele asimmetriche iniziando con la danza acrobatica.

Dove si allena Alice D’Amato? La sportiva ha mosso i primi passi presso la storica Società Ginnastica Andrea Doria a Genova, mostrando un grande potenziale. Oggi vive a Brescia.

Adesso che sappiamo quanto pesa, quanti anni hanno le sorelle Asia e Alice D’Amato e chi sono i loro genitori possiamo passare ad altri dettagli sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Alice D’Amato purtroppo non sappiamo molto, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Pare tenere molto alla sua privacy e per tale ragione nemmeno all’interno degli spazi social non troviamo alcuna traccia di un possibile fidanzato.

Non sappiamo con chi sia stata fidanzata in passato o se abbia un compagno oggi. Di conseguenza dobbiamo ipotizzare che sia single, almeno fino a quando non sarà lei stessa a parlare.

Dove seguire Alice D’Amato: Instagram e social

Dove possiamo seguire Alice D’Amato sui social? Alice D’Amato è presente sul web con un profilo Twitter che però non viene aggiornato dal 2023.

Non può mancare una pagina Facebook così come un account Instagram. Qui condivide quasi esclusivamente solo foto e video dei suoi successi nel mondo dello sport.

Pochi gli scatti che la ritraggono in giro per il Paese o in totale relax al mare.

Carriera

Cosa è successo ad Alice D’Amato dai suoi inizi fino ad oggi? Dopo esseri appassionata alla ginnastica a 7 anni, a 12 anni si trasferisce a Brescia per allenarsi alla Brixia sotto la direzione di Enrico Casella, Marco Campodonico e Monica Bergamelli.

Nel 2015 partecipa alla serie C1 insieme alle compagne di squadra tra le quali c’è anche la sorella gemella Asia D’Amato. L’anno seguente subisce un infortunio rompendosi il crociato, tornando in pista a novembre 2016 e vincendo l’oro alle parallele e al corpo libero ai campionati di categoria.

Dopo una serie di successi però nel 2018 deve far fronte a un altro infortunio a causa di una frattura al malleolo. Ritorna a gareggiare in occasione dei campionati italiani assoluti di Riccione e dopo tanta fatica e tenacia nel 2019 arriva ai Campionati Europei classificandosi al quarto posto.

Due anni più tardi riesce a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo ma il vero grande successo arriva nel 2024 alle Olimpiadi di Parigi. Dopo gli Europei, che si sono disputati nello stesso anno, Alice D’Amato riesce ad accedere alla finale alla trave conquistando la medaglia d’oro.

Il video della sua vittoria alla trave e del conseguente ore fa il giro del web. Ma quindi, fino ad oggi cosa ha vinto alle Olimpiadi Alice D’Amato? Oltre a questo oro ha portato a casa anche un argento nella prova a squadre femminile. Ecco dunque chi è la campionessa italiana alle parallele e non solo.

Dove vedere, infine, Alice D’Amato alle Olimpiadi di Parigi? La risposta è molto semplice, potrete recuperare i suoi successi in streaming su RaiPlay, DAZN e NOW.