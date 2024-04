Quando gli allievi di Amici 23 erano dei bambini! Le foto che vi faranno sciogliere

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Aprile 2024

Amici 23

Vi siete mai chiesti com’erano gli allievi di Amici 23 quando erano solo dei bambini? Ecco le foto mostrate durante il daytime di oggi.

Gli allievi di Amici 23 da bambini

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici 23 e gli allievi sono stati chiamati in studio per una sorpresa molto speciale.

La produzione ha mostrato alcune foto di quando erano solo dei bambini e gli studenti le hanno commentate raccontando alcuni aneddoti legati alla propria infanzia.

Tra i volti mostrati, per esempio, possiamo citare Mida ma non solo. Siete curiosi di scoprire com’erano da neonati?

Cominciamo subito con la carrellata…

Marisol da bambina

A Marisol così come a tutti gli altri. è stato chiesto che cosa vorrebbe dire alla bambina che ha visto nella foto.

La ballerina la vorrebbe prepararla alle difficoltà che dovrà affrontare crescendo:

“Tieni duro perché a volte vorrai lasciare ciò che ami fare, ma continua a crederci. Ti aspetterà qualcosa di bello”.

Ma andiamo avanti parlando di un’altra concorrente della categoria ballo…

Amici 23, Sofia da neonata

Quando Sofia era solo una neonata

Che cosa direbbe Sofia alla se stessa bambina? Queste le sue parole:

“Qualsiasi sogno o desiderio che lei avrà, anche quello troppo difficile da raggiungere, deve crederci sempre e fino in fondo”.

Ha rivelato di avere una bellissima infanzia, per poi proseguire con qualche problema durante l’adolescenza. Ma in generale ritiene di avere avuto, ad oggi, una bella vita.

La passione per la danza l’ha sempre accompagnata e da piccola copiava i passi di danza che vedeva in TV.

Mida da bambino

Mida commenta la sua infanzia ad Amici 23

Chiudiamo la carrellata con Mida. che direbbe al se stesso in foto di non avere paura e di gestire meglio la sua ansia: “Vivo le cose in maniera troppo forte“.

Parlando della sua famiglia ha raccontato con tristezza di sentire la mancanza dei propri cari, perché oggi sono tutti sparsi in giro per il mondo:

“A me manca essere bambino, ci pensavo l’altro giorno. […] Mamma e papà insieme mi mancano, ma sono dell’idea che se le strade di due persone si dividono è per il bene di tutti”.

Continuate a seguirci per tante altre news.