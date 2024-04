Holden scompare dai daytime di Amici: l’allarme (e le teorie) dei fan

Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Aprile 2024

Amici 23

I fan di Amici 23 si sono domandati, anche dopo l’ultima puntata del daytime, perché Holden è quasi sempre assente durante l’appuntamento pomeridiano su Canale 5. Sul web sono spuntate varie teorie da parte degli utenti.

Holden assente nei daytime di Amici 23

Prosegue l’avventura dei ragazzi nella scuola di Amici 23. Ieri abbiamo assistito a un altro daytime su Canale 5, dove c’è stata la possibilità di ripercorrere il passato degli allievi attraverso delle dolci foto. Ciò che balza all’occhio però nel corso di questi appuntamenti pomeridiani è la quasi totale assenza di Holden nei vari montaggi, a differenza degli altri suoi compagni come Marisol e così via.

Il cantante di Amici 23 non compare quasi mai nelle clip mandate in onda, se non in rare eccezioni. Il fatto fa sempre molto discutere sui social, con i fan del giovane allievo che si domandano il perché accade questo. Specie dopo l’ultima puntata di ieri dove non c’è stata traccia di lui. Perché Holden è quasi sempre assente nei daytime di Amici 23?

Sul web si sono fatte largo tante ipotesi sul perché il cantautore di Amici 23 non abbia presenziato nemmeno stavolta. C’è chi pensa, magari, che possa avere un po’ di influenza di stagione e chi invece magari teme possa aver affrontato qualche momento di difficoltà. Non c’è alcuna conferma intorno a tutte queste supposizioni intorno a Holden e darne certezza effettiva è impossibile.

La congettura più plausibile, però, tra le tante emerse (e non ufficializzate) potrebbe essere più semplice di quel che si pensa. Magari Holden in quei momenti si trova in sala per preparare i brani per il Serale o lavorare a nuove canzoni. Proprio durante il crollo emotivo che l’ha spinto per qualche giorno a lasciare Amici 23, il cantante ha raccontato che spesso si è ritrovato e ritrova a trascorrere giornate intere in saletta per perfezionare al meglio le esibizioni. Così da portare a termine i lavori che si è prefissato.

Vedremo se, magari, ci sarà modo in qualche modo di avere una risposta definitiva sul perché Holden non è quasi mai presente durante i daytime di Amici 23.