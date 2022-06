1 L’ironica frecciatina di Alvin

Alvin è una persona molto ironica e, a pochissimi giorni dalla finale e L’Isola dei Famosi, si è sbizzarrito sui social con post davvero molto divertenti. In uno di questi ha lanciato un’ironica frecciatina alla collega e conduttrice del reality show, Ilary Blasi.

Spesso il loro rapporto è stato sotto la lente d’ingrandimento e, vari rumor lanciati da Dagospia e altri siti d’informazione, hanno lasciato pensare che tra Alvin e Ilary Blasi ci fossero delle tensioni e che il loro rapporto d’amicizia (ma anche quello lavorativo) fosse a rischio. I due quindi per placare i chiacchiericci si sono spesso esposti e hanno smentito queste indiscrezioni sul proprio conto e ora ci ridono su.

Ed è così che è nato il post pubblicato da Alvin nelle scorse ore sui social, come potete vedere dall’immagine pubblicata sotto, leggiamo dell’ironia da parte dell’inviato, che tira in ballo proprio Ilary Blasi: “So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso: dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno al Cayo quest’anno e ci ho portato anche Ilary”.

Ilary è poco social e non sempre sta lì a commentare, ma al posto suo ci ha pensato il marito Francesco Totti a intervenire. L’ex numero 10 della Roma ha detto la sua: “Numero 1”, frase accompagnata dall’emoticon delle mani che fanno un applauso.

Il post di Alvin su Instagram

Così Alvin ha voluto in qualche modo mettere fine, ora che L’Isola dei Famosi sta per concludersi, tutti i gossip che vedono lui e Ilary Blasi ai ferri corti. I due hanno un rapporto meraviglioso in realtà e a parlarne recentemente è stato proprio l’inviato in un’intervista a Fanpage.it. Andiamo a rileggere le sue dichiarazioni…