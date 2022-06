L’inviato de L’Isola dei Famosi 2022, Alvin, ha di recente rilasciato un’intervista a Casa Chi. Qui ha parlato della sua esperienza e del rapporto con Ilary Blasi. In molti hanno vociferato che ci fossero delle tensioni tra i due e lui ha raccontato la sua verità. Oltre a questo, però, ha parlato del cast di quest’anno e anche di un episodio avvenuto in un’edizione precedente.

È stata però la giornalista Azzurra Della Penna, infatti, a introdurre l’argomento in questione, come detto anche da Isa e Chia. Senza fare nomi direttamente ha raccontato di quando una concorrente gli ha lanciato un pezzo di cocco addosso:

Io ricordo un’edizione, che non è questa, con una naufraga di cui non dirò il nome che per fame, perché esausta e tutto quello che ti pare, comunque si è tolta un pezzo di cocco dalle mutande e te lo ha tirato addosso. E tu non hai fatto una piega. Io in quel momento ho detto: “Che uomo!”. Hai avuto un fairplay che ho ammirato terribilmente, insomma.

Alvin non si è tirato indietro e il nome lo ha fatto proprio lui. Ha, quindi, raccontato che a compiere il gesto era stata Jo Squillo:

Vabbè, il nome lo faccio io qualora fosse lei. Intanto ho parlato di tutti i naufraghi, qindi ho la coscienza pulita. Ti stai riferendo a Jo Squillo quando mi aveva lanciato un pezzo di cocco e io l’ho schivato un po’? Però sai, mi è andata di c**o quella scena lì. Nel senso che alla fine dei conti, poi, i naufragi vanno “presi”. Cioè ci vuole empatia per quanto ti piacciano o non ti piacciano. Stanno soffrendo, sono in condizioni che sono disagiate, estreme. Quindi anche quella roba… È chiaro che nella vita reale non sarebbe un bel gesto, ma in quella condizione lì per me non è stata così grave. Tant’è che subito dopo mi ha chiesto scusa. Mi fa: “Mi dispiace, la rabbia ha preso il sopravvento”. Quindi è finita lì.