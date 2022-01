Alvise Rigo è fidanzato? Arriva la risposta che tutti stavano aspettando

Le dichiarazioni di Alvise Rigo sull’amore

Ospite a Verissimo, Alvise Rigo ha parlato della sua carriera, della sua vita privata e anche dell’amore. Infatti alla fine dell’intervista, Silvia Toffanin lo ha incalzato con una domanda sull’amore. Gli ha chiesto se ci fosse, sperando magari che potesse fare qualche rivelazione succulenta, considerando anche le voci su lui e Tove Villfor. Questa la sua risposta:

“C’è stato ovviamente, ho avuto anch’io le mie esperienze. Diciamo che le mie quarantene le ho passate da solo, cercando sempre una buona compagnia. Ciò non toglie che in questo momento sto cercando di concentrarmi un po’ su un percorso di vita, lavorativo. E per carità, nel caso in cui arrivasse qualcosa, sarei pronto, ho una certa età e quindi le mie esperienze le ho fatte. Però tendo a voler cercare qualcosa di almeno tanto completo forse anche più di me. Che abbia un percorso parallelo al mio, che si possa intersecare in maniera positiva. Quindi, se ci deve essere un amore, che sia un amore che mi possa completare in maniera anche abbastanza indipendente per la mia vita. Se arriverà, sarò pronto ad accoglierlo, ma in questo momento cerco la mia strada”.

Niente dichiarazioni su Tove Villfor, la sua insegnante a Ballando con le stelle. Come sappiamo più volte sono stati visti insieme al di fuori del programma di Milly Carlucci e spesso si vociferava che ci fosse del tenero. Loro due non ne hanno mai parlato e dalle parole attuali di Alvise Rigo, sembra che non facciano coppia al momento.

Silvia Toffanin gli ha anche chiesto se desiderasse in futuro diventare padre e lui ha risposto: “È una domanda che mi sto ponendo molto, alla quale ancora non riesco a dare risposta. È un periodo un po’ difficile e per me è o tutto o niente. Se dovessi diventarlo sarei maniacalmente preoccupato di un eventuale futuro di un mio eventuale figlio. Quindi adesso ci ragiono ancora un po’, capiamo che aria tira nei prossimi anni e ne farà una decisione”.

