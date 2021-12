Alvise Rigo e Tove Villfor: c’è del tenero?

Ormai da tempo continuano a impazzare sui social (e non solo) le dicerie su Alvise Rigo e Tove Villfor. I più sono certi che tra l’ex rugbista e la ballerina ci sia del tenero. C’è da precisare che proprio Alvise a Novella 2000 ha precisato: “No, anche perché non ho tutto questo tempo libero, tra le prove e la prima serata. Dove la potrei incontrare una fidanzata se nemmeno apro i messaggi che mi arrivano sui social?”.

Quest’oggi durante la puntata di Domenica In si è tornati a parlare di Alvise Rigo e Tove Villfor, ora al centro del gossip. Spesso i due sono stati pizzicati insieme o a scambiarsi carinerie. C’è davvero qualcosa di più?

La giudice popolare di Ballando con le Stelle, Rossella Erra, interpellata da Mara Venier a riguardo, ha dichiarato quanto segue su Alvise Rigo e Tove Villfor:

“E lo confermo questo interesse. Anche 20 minuti fa lo confermo. Guardali come sono carini! Adesso sono impegnati professionalmente ma sono convinta che tra due settimane… E io vi aspetto in qualche camerino e vi voglio guardare così. Perché c’è veramente un feeling troppo tenero. Tove io lo dico, c’è lei che lo guarda così e Alvise che la abbraccia sempre, come a dire ‘ti proteggo io’. Questo è il bello di Ballando. Io sono team Alvise Rigo – Tove Villfor”.

Alvise Rigo e Tove Villfor si sono lasciati andare a risate e sorrisi, mentre Simone Di Pasquale ha parlato della possibilità di tenere simpatie tra i professionisti e i concorrenti di Ballando con le Stelle. Al momento, però, nessuno dei due sembra sbilanciarsi a riguardo. Come riferito da IlSussidiario.net, Alvise Rigo in merito ha precisato:

“Esco da una relazione complicata e per ora preferisco concentrarmi su me stesso. Non ho perso fiducia nell’universo femminile, ma ho capito che l’obbiettivo per far funzionare una coppia sia l’arricchirsi a vicenda non l’annullarsi. Sono single per scelta” ha raccontato Alvise Rigo. “Tra noi c’è una bella sintonia. Tove è capace di prendermi è rigida quando serve, ma riesce a gestire anche i miei momenti di leggerezza, la voglia di scherzare”.

Diamo per buone, dunque, le parole di Alvise Rigo, in attesa di vedere cosa succederà!

Novella 2000 © riproduzione riservata.