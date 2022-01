È finita tra Arisa e Vito Coppola: la cantante fa una richiesta esplicita

1 Arisa e Vito Coppola non stanno più insieme

Vincitrice dell’edizione 2021 di Ballando con le stelle è stata Arisa che era in coppia con l’insegnante Vito Coppola. La cantante ed ex professoressa della categoria canto ad Amici 20 ha fatto sognare pubblico e giuria, complice anche il suo feeling con il ballerino.

Una chimica, la loro, che non si limitava solo al palcoscenico e all’arte, ma andava ben oltre. Durante il programma non hanno mai dichiarato nulla (nonostante in tanti li stuzzicassero a parlare), ma una volta spente le telecamere il chiacchiericcio ha iniziato a girare. E quelle che erano solo voci (e per qualche fan anche speranze) sono diventate la realtà. Infatti Arisa e Vito Coppola hanno inziato una conoscenza. Era stata proprio lei ad accendere tutto con una dichiarazione che aveva fatto pensare.

“C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione. Però, boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo”.

Il gossip è arrivato fino ad Amici quando lei, nella puntata pomeridiana andata in onda domenica 9 gennaio, era ospite e giudice di una gara canora. In collegamento da casa Rudy Zerbi, scherzando, aveva espresso la sua gelosia per questa storia. Lo speaker radiofonico era infatti tornato a punzecchiare la sua ex collega come era successo lo scorso anno. Ma lei non si era fatta molto intimorire.

Ora però tutto è cambiato perché è ormai chiaro che Arisa e Vito Coppola non stanno più insieme. Oggi la cantante ha aperto un box di domande sul suo profilo Instagram e qualcuno le ha chiesto della sua relazione con il ballerino. Probabilmente le sono arrivate più domande di questo genere a cui lei ha deciso di rispondere. Purtroppo, i due si sono lasciati o comunque hanno concluso la conoscenza, se tale era. E forse non è andata proprio benissimo.

Vediamo infatti cosa ha detto la cantante nel dettaglio…