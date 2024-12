Intervistato da Repubblica, Amadeus ha parlato del prossimo Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025. Il conduttore ha svelato se lo guarderà e cosa pensa del cast scelto da Carlo Conti. Ecco le sue parole.

Amadeus svela se guarderà il Festival di Sanremo

Una lunga intervista quella rilasciata da Amadeus a Repubblica. Il conduttore televisivo, approdato in questa stagione televisiva su Nove, ha fatto un bilancio generale sul suo presente. Si è trattato certamente di un cambiamento radicale, ma che lui stesso ha sentito fosse necessario per la sua carriera.

Il presentatore di Chissà chi è ha affrontato svariati punti, si è complimentato con Stefano De Martino per la conduzione di Affari Tuoi, ma c’è stato spazio anche per il Festival di Sanremo. Ebbene sì, perché dopo aver fatto tanto per la kermesse canora, concluso il suo contratto in Rai, Amadeus ha chiuso anche la sua parentesi con la manifestazione.

Non vuole essere probabilmente un addio definitivo, ma magari un semplice arrivederci. In ogni caso a ereditare la conduzione di Sanremo c’è Carlo Conti, a cui Amadeus ha tenuto e voluto fare un grande in bocca al lupo. Il presentatore ha spiegato cosa pensa del cast e soprattutto se seguirà la prossima edizione del Festival. Ecco cosa ha detto:

“Venti di loro erano stati ai miei Festival, sono felice che siano tornati a Sanremo. Più che nostalgia, ho voglia di ascoltare le canzoni”. E ancora a proposito di questo Amadeus ha aggiunto: “Anche quello è giusto così, faccio il mio in bocca al lupo a Carlo Conti. Sarà un Sanremo di bella musica, sono curioso da telespettatore”.

Pare quindi che Carlo Conti avrà un telespettatore speciale durante la settimana del Festival di Sanremo 2025. Amadeus seguirà da casa e chissà cosa penserà dei brani in gara!