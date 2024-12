Oggi, in diretta al TG1, Carlo Conti ha finalmente annunciato i conduttori del PrimaFestival, che partirà ufficialmente venerdì 7 febbraio. Ecco chi ci sarà al timone del programma che anticipa il Festival di Sanremo 2025.

I conduttori del PrimaFestival di Sanremo 2025

Ci avviciniamo sempre più alla partenza del Festival di Sanremo 2025 e tutto inizia a essere pronto. In queste settimane Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse musicale, sta ultimando i dettagli della manifestazione e di certo in molti attendono con ansia l’inizio della nuova edizione. Solo poche settimane fa intanto sono stati annunciati 30 Big in gara, che a partire dall’11 febbraio saliranno sul palco dell’Ariston, e senza dubbio ne vedremo di belle.

In rete nel frattempo circolano numerose indiscrezioni circa i possibili co-conduttori che affiancheranno Conti per le 5 serate. A oggi tuttavia ancora nessuna conferma è giunta in merito e solo nel mese di gennaio sapremo chi vedremo al fianco del conduttore. In attesa di saperne di più, poco fa è arrivato un nuovo annuncio che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 2025: le previsioni e i grafici del nuovo anno

In diretta al TG1, Carlo Conti ha finalmente svelato chi saranno i conduttori del PrimaFestival, il tradizionale appuntamento che precede le dirette del Festival di Sanremo 2025. Ma chi ci sarà dunque al timone del programma? A prendere in mano le redini della trasmissione, come si mormorava già da giorni, saranno la vincitrice di Ballando con le Stelle Bianca Guaccero e Gabriele Corsi. Ma non solo. Inviata speciale sarà Maria Sole Pollio, che affiancherà i due presentatori.

LEGGI ANCHE: Armando Incarnato parte per un viaggio ma fa una gaffe

Il PrimaFestival partirà ufficialmente venerdì 7 febbraio, prima di Affari Tuoi, e ci terrà compagnia per tutta la settimana del Festival della canzone italiana. Non resta dunque che fare un grande in bocca al lupo alla Guaccero, a Corsi e alla Pollio, che si metteranno alla prova con questa nuova esperienza.