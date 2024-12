Amadeus ha rivelato di vedere ogni tanto Affari Tuoi quando capita e ha fatto anche i complimento a Stefano De Martino per il successo.

Amadeus ha rilasciato un’intervista per La Repubblica, durante la quale ha parlato di Affari Tuoi e si è complimentato con il suo sostituto, Stefano De Martino.

Amadeus e i complimenti a Stefano De Martino per Affari Tuoi

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Amadeus ha fatto un bilancio del suo ultimo anno in televisione, segnato dal successo di un programma in particolare da lui condotto sul Nove, ovvero La Corrida.

Il conduttore ha confermato che il format tornerà il prossimo anno nel periodo autunnale. Per Discovery, però, Amadeus si occupa anche di un’altra trasmissione, simile ai Soliti Ignoti della Rai, dal nome Chissà chi è.

Negli ultimi mesi gli ascolti registrati non sono stati esattamente soddisfacenti. Nonostante ciò, il programma riprenderà da gennaio con una nuova collocazione in palinsesto: la prima serata. Il presentatore ha specificato:

“Lo ripropongo in prima serata dal 9 gennaio in chiave diversa, per portare allegria e spensieratezza. Il gioco sarà un pretesto, la vincita sarà devoluta all’Airc, l’Associazione della ricerca contro il cancro.“

Amadeus si è detto soddisfatto dell’anno appena trascorso, soprattutto grazie a La Corrida, che ci teneva molto a riportare in TV. Ha poi parlato anche della Rai, che ha detto continuerà ad amare, e di come quell’addio sia derivato da un suo bisogno di sperimentare.

Alla domanda se gli capiti di vedere Affari Tuoi, lo storico programma di Rai 1 che Amadeus ha condotto per anni e che ora è nelle mani di Stefano De Martino, il conduttore ha risposto con serenità:

“Faccio zapping, certo, mi capita. Se raggiunge questi ascolti, vuol dire che De Martino lo fa bene.“

Un commento che dimostra sportività e rispetto verso il collega, riconoscendo il valore del lavoro svolto da De Martino nel portare avanti uno dei programmi di punta della Rai. Amadeus ha infatti specificato:

“Posso avere mille difetti, ma non conosco l’invidia e il rosicamento.“

Non poteva mancare, poi, un accenno a Sanremo, di cui non si è detto nostalgico, quanto piuttosto desideroso di scoprire i brani selezionati da Carlo Conti, al quale a rivolto un grande in bocca al lupo:

“Più che nostalgia, ho voglia di ascoltare le canzoni. Anche quello è giusto così, faccio il mio in bocca al lupo a Carlo Conti. Sarà un Sanremo di bella musica, sono curioso da telespettatore.“

Con un’agenda già ricca di impegni, Amadeus si prepara dunque a un 2025 che si preannuncia altrettanto intenso. Una nuova annata segnata dal ritorno in TV dei suoi programmi di punta e da nuove sfide da affrontare con l’entusiasmo che da sempre lo contraddistingue.