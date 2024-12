Non è il primo programma per Zeudi! La gieffina prima del GF ha partecipato a un’altra trasmissione

Forse non lo ricorderete ma prima del Grande Fratello Zeudi Di Palma l’abbiamo già vista in TV in un programma televisivo di Mediaset. L’ex Miss Italia infatti ha partecipato a una trasmissione dove non solo ballava, ma ha anche suonato la batteria in maniera impeccabile. Il video in questi giorni è virale in rete.

Zeudi Di Palma suona la batteria a Big Show

Protagonista di questa edizione del Grande Fratello, Zeudi Di Palma sta facendo molto parlare di sé. Il forte legame instaurato con Helena Prestes ha superato i confini nazionali e le due sembrano essere sempre più intime ormai, tra carezze, baci e chiacchiere. La loro conoscenza sta appassionando parte del pubblico, che ora vuole capire come si evolverà il loro rapporto. Nell’attesa però vi ricordate dove abbiamo già visto la gieffina?

E no, non parliamo della sua partecipazione a Miss Italia nel 2021, peraltro vinta da Zeudi Di Palma. Facciamo riferimento piuttosto alla sua partecipazione a Big Show, su Canale 5. Nel 2022 Enrico Papi ha preso le redini della trasmissione televisiva e sul palco a esibirsi in varie performance anche la reginetta. Da alcuni video presenti sul sito di Mediaset Infinity ed emersi in rete, si evince che Zeudi ha diverse passioni.

Oltre al ballo, per esempio, Zeudi Di Palma è molto brava anche a suonare la batteria! E a dimostrarlo è l’esibizione rock portata in TV proprio nella trasmissione precedentemente citata. Il video, sebbene sia di qualche anno fa, è tornato virale sui social tra i fan del Grande Fratello e della concorrente.

Qui vi riproponiamo il momento con l’esibizione completa di Zeudi Di Palma a Big Show, che ha infiammato il web, nonostante siano trascorsi quasi 3 anni da questo momento!