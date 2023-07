NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Luglio 2023

Le parole di Amadeus

In questi ultimi anni come sappiamo Amadeus si è dedicato anima e corpo al Festival di Sanremo, nelle vesti di conduttore e direttore artistico. Il presentatore ha sempre svolto un lavoro impeccabile, facendo raggiungere alla kermesse musicale numeri da capogiro, come non se ne vedevano da anni. Anche per il prossimo anno Ama è stato confermato al timone della manifestazione, tuttavia il conduttore ha già annunciato che la prossima sarà la sua ultima edizione. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, poco fa è successo qualcosa che ha spiazzato il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ama ha infatti postato un misterioso post sui suoi social, che recita: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare“. Ma non solo. Il conduttore ha poi fatto una seconda osservazione, affermando: “Più volte ho constatato che è proprio così…”.

Naturalmente in molti si sono chiesti a chi fossero rivolte le parole di Amadeus e secondo alcuni utenti sui social il post sarebbe una replica a Vittorio Sgarbi e a Morgan. I due infatti poche ore fa, durante una serata al Maxxi, hanno fatto delle critiche al presentatore. Proprio Sgarbi ha infatti affermato: “Domani mi occuperò del caso Sanremo. È possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?”.

A dire la sua è stato poi Morgan, che ha aggiunto: “Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo. Non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto. Sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!”. Il siparietto si è poi concluso con Sgarbi che ha affermato: “Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo. Sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende”.