Vincenzo Chianese | 2 Luglio 2023

Le ultime parole di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

Come tutti ben sappiamo per ben 15 anni Barbara d’Urso è stata la regina incontrastata del pomeriggio di Canale 5 con il seguitissimo Pomeriggio 5. Col passare del tempo il programma è diventato un vero cult per tutti gli italiani, che giorno dopo giorno hanno seguito la trasmissione con fedeltà e passione. Poche ore fa però è arrivata una notizia che ha sconvolto il web e che ha lasciato tutti senza parole. Con un comunicato ufficiale infatti Mediaset ha annunciato che Barbara non condurrà la prossima edizione di Pomeriggio 5 e che il contratto della presentatrice con l’azienda scadrà il prossimo dicembre. Questo quanto si legge nella nota diramata, che in breve ha fatto il giro dei social:

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Fin dal primo momento i fan, e non solo, sono rimasti basiti dall’annuncio di Mediaset, e in molti si chiedono già quando e dove rivedremo Barbara d’Urso sul piccolo schermo. In queste ore intanto alcuni utenti hanno anche ricordato l’ultima puntata di Pomeriggio 5, andata in onda solo poche settimane fa. Proprio al momento dei saluti, Barbara aveva dato appuntamento con la nuova edizione del suo fortunato programma a settembre, e in merito aveva affermato:

“Amiche mie, amici miei, che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo ovviamente a settembre”.

questa cosa mi torturerà a vita non è il finale degno per 15 anni di successo pic.twitter.com/ygwhQpBSeC — matildo brandi (@nonmuntoni) July 2, 2023

Non resta che attendere dunque per scoprire quando Barbara d’Urso tornerà in tv, certi che nonostante l’addio a Pomeriggio 5 il nuovo progetto che coinvolgerà la conduttrice non deluderà le aspettative.