Vincenzo Chianese | 15 Aprile 2024

Con una lunga lettera condivisa sui social, Amadeus rompe per la prima volta il silenzio dopo l’addio alla Rai.

Parla Amadeus

Poche ore fa è arrivato l’annuncio che ha spiazzato il web: Amadeus ha lasciato ufficialmente la Rai. Il prossimo 31 agosto infatti scadrà il contratto con l’azienda che il conduttore ha deciso di non rinnovare. Il presentatore infatti ha scelto di dire addio alla rete pubblica per dedicarsi ad altri progetti e secondo le indiscrezioni potrebbe arrivare sul canale Nove. Poco fa così Ama, con una lunga lettera condivisa sui suoi profili social, ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio e ha così affermato:

“Lavorare in Rai per tanti anni è stato motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. […] Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi, e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni. Non è nel mio stile”.

Amadeus ha poi voluto ringraziare tutti i Dirigenti e le Maestranze Rai, per poi salutare i colleghi e tutti gli artisti che in questi anni hanno creduto lui, facendosi “coinvolgere nelle sue idee”. Il conduttore ha infine concludere la sua lettera in questo modo: “Sono entrato ogni giorno nelle case di milioni di persone, ho provato a ripagare il grande affetto e l’apprezzamento ricevuto, con il lavoro, la professionalità, il rispetto e la libertà. Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni”.

Ama dunque lascia ufficialmente la Rai e a breve ad attenderlo ci saranno nuove importanti sfide. A lui dunque va il nostro più grande e sincero in bocca al lupo.