Rai, comunicato ufficiale dopo l’addio di Amadeus: “Ne prendiamo atto con rammarico”

Nicolò Figini | 15 Aprile 2024

Amadeus

Questo pomeriggio Amadeus ha ufficializzato il suo addio alla Rai tramite un video in cui legge una lunga lettera di ringraziamento. L’azienda ha poi commentato la sua uscita di scena.

Dopo giorni di indiscrezioni e rumor è arrivata la conferma da parte di Amadeus stesso. Oggi il conduttore ha ufficializzato la volontà di andarsene dalla Rai e ha spiegato le sue ragioni in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Inoltre ha voluto ringraziare l’azienda per la quale ha lavorato per anni e il pubblico che lo ha sempre seguito:

“Sono entrato ogni giorno nelle case di milioni di persone, ho provato a ripagare il grande affetto e l’apprezzamento ricevuto, con il lavoro, la professionalità, il rispetto e la libertà. Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni”.

Poco dopo la Rai stessa ha rilasciato un comunicato all’interno del quale si esprime il rammarico per l’addio del conduttore. Tuttavia rimangono i sentimenti di gratitudine verso un professionista che ha collezionato un successo dietro l’altro, soprattutto grazie agli ultimi cinque Festival di Sanremo:

“È con rammarico che Rai prende atto della decisione di Amadeus di interrompere il rapporto di collaborazione con il Servizio Pubblico. Ma resta, forte, il senso di riconoscenza e di gratitudine per il percorso comune, costellato di grandi successi e di momenti che, come il Festival di Sanremo, sono entrati nella storia della Rai e del Paese.

Nell’augurare ad Amadeus buon lavoro, all’Azienda resta la certezza di aver fatto ad Amadeus – proprio per la stima e la considerazione dovute alla sua professionalità – tutte le proposte possibili in termini economici ed editoriali, nella piena garanzia della massima libertà artistica”.

Così come la Rai anche noi di Novella 2000 auguriamo il meglio ad Amadeus e siamo certi che riuscirà a superare altri traguardi sul NOVE.