Uomini e Donne, Mario regala a Ida una torta con le loro statuine

Vincenzo Chianese | 15 Aprile 2024

Uomini e donne

In occasione del compleanno di Ida, Mario regala alla tronista di Uomini e Donne una torta con sopra le loro statuine.

Regalo per Ida a Uomini e Donne

Grandi emozioni oggi a Uomini e Donne. Dopo un momento di stallo e dopo aver manifestato la voglia di abbandonare il trono, per Ida Platano sono arrivate due belle sorprese. La tronista infatti ha avuto modo di uscire in esterna sia con Mario che con Pierpaolo, voltando finalmente pagina con entrambi. Ma non solo. In studio, in occasione della nuova puntata, i due corteggiatori hanno stupito Ida in occasione del suo compleanno. Sia Mario che Pierpaolo infatti hanno portato una torta e un regalo alla Platano, ma a non passare inosservata è stata proprio quella di Cusitore. Andiamo a scoprire perché e quello che è accaduto.

Il corteggiatore partenopeo infatti ha fatto realizzare una simpatica torta con la statuina sua e di Ida, che è rimasta sbalordita dal risultato. Tuttavia a criticare fin dal primo momento il gesto di Mario è stata Tina Cipollari, che ancora una volta ha ribadito di non credere alle parole del pretendente della Platano.

Ciò nonostante pare che Ida abbia apprezzato con gioia la torta di Mario e così la tronista ha ringraziato sentitamente il suo corteggiatore. Quest’ultimo nel mentre ha scritto anche un dolce biglietto, nel quale si legge: “Diamo un taglio al passato e cerchiamo di vivere al meglio, buon compleanno”. Nel mentre il pubblico si chiede già come terminerà il percorso della Platano a Uomini e Donne e con chi lascerà il dating show di Maria De Filippi.

Attualmente però pare che Ida non abbia ancora le idee chiare e a oggi dunque sta proseguendo sia la conoscenza con Mario che con Pierpaolo. Ma chi sarà alla fine a conquistare il cuore della tronista? Non resta che attendere per scoprirlo.