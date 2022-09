Amaurys muove i pettorali mentre Orietta Berti canta “Tipitipitì”: il video surreale

Amaurys e la sfida con Orietta Berti

In questi primi giorni di Grande Fratello Vip 7 Amaurys Perez si è fatto notare per i suoi pettorali. Infatti il pubblico ha notato che lui muove spesso i pettorali, anche a comando e a tempo. Per questo motivo Alfonso Signorini ha voluto fare un esperimento divertente coinvolgendo Orietta Berti.

Al pubblico da casa e sui social non sono certamente sfuggiti alcuni movimenti… ritmici, ecco. 👀 #GFVIP pic.twitter.com/I6L1Uc3qXV — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 22, 2022

Ha chiesto al vippone di togliersi la camicia e di muovere i pettorali a tempo di “Tipitipitì”, una delle canzoni più famose della Berti cantanta proprio da lei in diretta. Il siparietto è stato molto divertente e il nuotatore è riuscito nell’impresa.

Potete vedere il video completo della scena QUI, un momento che ha divertito davvero molto.

Successivamente Giulia Salemi ha letto alcuni tweet riguardo i petteroli di Amaurys. E ci sono stati degli utenti che, riferendosi alle scene di due edizioni fa, hanno alzato il dubbio che il movimento dei pettorali del nuotatore potrebbero essere dei messaggi in codice come faceva la Gregoraci quando si batteva sul petto.

