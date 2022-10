Chi è Amaurys Perez? Età, altezza, vita privata e Instagram

Campione nello sport e personaggio televisivo, ora lo vediamo tra i concorrenti del GF Vip 7. Scopriamo le news e curiosità su Amaurys Perez: dall’età alla vita privata e carriera, per passare a Instagram e social dove seguirlo.

Chi è Amaurys Perez

Nome e Cognome: Amaurys Perez

Data di nascita: 18 marzo 1976

Luogo di nascita: Camagüey (Cuba)

Età: 46 anni

Altezza: 1 metro e 94 centimetri

Peso: 98 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: allenatore di nuoto, pallanuotista, personaggio televisivo

Moglie: Amaurys è sposato con Angela Rende

Figli: Amaurys ha tre figli, Cristian Antonio, Gabriel e Dasy

Tatuaggi: Amaurys ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @amasperez

Amaurys Perez età, altezza e biografia

Della biografia di Amaurys Perez in tanti si chiedono quanti anni ha. Partiamo con il dire che ha origini cubane, è nato infatti aCamagüey il 18 marzo 1976, sotto il segno dei Pesci. La sua età oggi è di 46 anni.

Ma quanto è alto Amaurys Perez? Stando a quanto emerso la sua altezza è pari a 1 metro e 94 centimetri per 98 kg di peso.

Per quanto riguarda il percorso di studi, ha studiato Scienze Motorie.

Vita privata

Tralasciata la biografia di Amaurys Perez, spazio ora alla sua vita privata. L’allenatore di pallanuoto ha una moglie e dei figli? Amaurys è sposato con l’insegnate di origini calabresi, Angela Renda.

Insieme hanno avuto tre figli: Cristian Antonio, Gabriel e Dasy.

Dove vive Amaurys Perez insieme alla sua famiglia? Da quel che sappiamo il campione di pallanuoto vive a Cosenza.

Qualcuno si chiede anche quale sia lo stipendio di Amaurys Perez, ma chiaramente non sono dati che sono stati diffusi e divulgati.

Dove seguire Amaurys Perez: Instagram e social

Vi state chiedendo se Amaurys Perez è sui social? La risposta è sì e per chi ha intenzione di seguirlo possiamo dirvi che è presente su diverse piattaforme.

A partire da Facebook, per passare a Twitter, Instagram e persino TikTok. Tutte le pagine, eccetto Twitter, sono piuttosto aggiornate con foto e video.

Proprio tra gli scatti ne spuntano diversi in cui Amaurys Perez mette in mostra il suo bel fisico statuario, da modello. Spunta anche qualche immagine dal passato quando era più giovane.

La carriera di Amaurys Perez

L’amore per la pallanuoto ha sempre caratterizzato la vita di Amaurys Perez, fin da giovane. I primi passi in questo sport li ha mossi a Cuba con suo fratello.

Perez ha conciliato lo studio per le Scienze Motori, si è diviso tra Spagna e Italia dove ha iniziato a giocare. Talentoso si è fatto conoscere e ha avuto modo di giocare in diverse società italiane, dal Salerno al Posillipo, Cosenza e non solo.

Questo gli ha permesso di farsi conoscere anche in Nazionale e diventare uno degli Azzurri del Settebello maschile che ci ha permesso di vincere titoli importanti con la pallanuoto.

In carriera ha ottenuto anche un onorificenza, ovvero il Collare d’oro al merito sportivo, perché Campione mondiale 2011.

Tra gli altri riconoscimenti in bacheca vanta un argento alle Olimpiadi di Londra 2012, un oro Mondiale a Shangai 2011 e due World League a Firenze nel 2011 e ad Almaty nel 2012.

Ballando Con le Stelle

Nel 2013 Amaurys Perez ha preso parte alla nona edizione di Ballando Con le Stelle. A fargli da insegnante Veera Kinnunen.

La sua avventura si concluse al secondo posto, alle spalle dei vincitori Elisa Di Francisca e Raimondo Todaro.

Pechino Express 3

L’anno successivo, nel 2014, Amaurys è stato protagonista della terza edizione di Pechino Express.

Ancora una volta Perez è arrivato secondo e stavolta ha preso parte a quest’avventura insieme a sua moglie Angela Rende.

Il percorso di gara ha toccato la Birmania per poi passare in Malaysia, Singapore e Indonesia. L’edizione è stata vinta dalla coppia da Stefano Cortie Alessandro Onnis.

L’Isola dei Famosi 13

Quattro anni dopo, nel 2018, Amaurys Perez lo abbiamo visto tra i naufraghi della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Stagione condotta da Alessia Marcuzzi, con opinionisti in studio Mara Venier e Daniele Bossari.

Nell’adventure show si è classificato terzo, alle spalle di Bianca Atzei e Nino “Gaspare” Formicola.

Programmi TV

Nel corso degli anni Amaurys Perez ha preso parte a diversi programmi come Caduta Libera e non solo. Ecco tutti gli altri oltre a quelli menzionati precedentemente:

Si può fare!

Ciao Darwin

Stasera tutto è possibile

Zero e lode!

Caduta Libera

Soliti ignoti

Deal With It – Stai al gioco

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto

Game of Games – Gioco Loco

Lo show dei record

Scherzi a parte

Grande Fratello VIP 7

Amaurys Perez al Grande Fratello Vip 7

Il 19 settembre 2022 Amaurys Perez è stato ufficializzato come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7. Nella clip di presentazione ha raccontato di essere abituato a vincere, questo grazie anche alla pallanuoto, il suo grande amore da sempre.

Di sé dice di essere una persona molto passionale e di aver fatto tanta TV perché lo diverte. Non nasconde il suo essere vulnerabile: “Non nascondo niente. Se devo litigare e dire qualcosa, cosa volete da me? Non sono perfetto”. Ha aggiunto che gli piace molto ballare, si cimenta in diversi stili.

L’edizione vede per la quarta volta consecutiva al timone di conduzione, Alfonso Signorini. Al suo fianco Orietta Berti e Sonia Bruganelli tra le opinioniste. Presente anche Giulia Salemi che si occupa invece della parte social e del backstage.

I concorrenti del GF Vip 7

Come nelle passate edizioni, anche quest’anno il cast del GF Vip 7 si impreziosisce di concorrenti con diverse personalità. Qui un elenco completo con tutti i vipponi.

Partiamo dalle donne:

Antonella Fiordelisi

Carolina Marconi

Cristina Quaranta

Elenoire Ferruzzi

Gegia

Ginevra Lamborghini – SQUALIFICATA

Nikita Pelizon

Pamela Prati

Patrizia Rossetti

Sara Manfuso – RITIRATA

Sofia Giale De Donà

Wilma Goich

Tra i concorrenti uomini del Grande Fratello Vip vediamo invece:

Alberto De Pisis

Amaurys Perez

Antonino Spinalbese

Attilio Romita

Charlie Gnocchi

Daniele Dal Moro

Edoardo Donnamaria

George Ciupilan

Giovanni Ciacci – ELIMINATO

Luca Salatino

Marco Bellavia – RITIRATO

Il percorso di Amaurys Perez al GF Vip 7

Nel seguente paragrafo ci soffermeremo invece sul percorso di Amaurys Perez all’interno della Casa del GF Vip 7. Con chi stringerà una bella amicizia e con chi, invece, si ritroverà a discutere?

1° e 2° settimana: Il 19 settembre Amaurys ha fatto il suo ingresso nella Casa è si è subito messo in gioco con una prova ricompensa. Piccolo battibecco giocoso con Ginevra, che si è già lamentata con lui. Il non aver ricevuto alcun tipo di sorpresa, l’ha portato a lamentarsi in confessionale. Esattamente come il gruppo, delle frasi da lui pronunciate su Marco non sono piaciute al pubblico.

3° e 4° settimana: Amaurys ha espresso perplessità sull’interesse di Antonella nei confronti di Edoardo e crede stia solo giocando con lui. Queste affermazioni hanno infastidito Donnamaria. Proprio Amaurys durante una serata ha chiesto ai due di scambiarsi un bacio, ma continua a essere perplesso. Sulla questione Luca-Nikita ha preso le loro difese e dato contro a Cristina ed Elenoire. Ha ricevuto una bella sorpresa dai figli e dalla moglie, andata lì in Casa per un incontro (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.