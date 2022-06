La prima intervista di Amber Heard dopo il processo

Amber Heard era stata citata in giudizio da Johnny Depp per diffamazione. Dopo lunghe giornate in tribunale, la giuria ha decretato l’attore vincitore della causa. È stato deciso che Amber dovrà pagare a Johnny 15 milioni di dollari come risarcimento a fronte dei 100 milioni chiesti da quest’ultimo. Lui, tuttavia, è ricorsa in appello. Quindi vedremo in futuro cosa accadrà.

L’ex compagna non aveva ancora rilasciato nessuna dichiarazione in televisione. Tra martedì e mercoledì, però, negli Stati Uniti andrà in onda una sua intervista nello show TODAY all’interno della quale racconterà il suo pensiero sulla faccenda. Come riporta anche l’account Instagram Whoopsie, oggi, è stata data una breve anteprima. In merito alla decisione della giuria ha affermato:

Non li biasimo. In realtà capisco. [Johnny] è un personaggio amato e le persone sentono di conoscerlo. È un attore fantastico». Nonostante ciò, l’attrice ha definito “ingiusta” la frenesia che ha circondato il caso, perpetrata in particolare modo dai social media poiché molti post su TikTok e Twitter – per esempio – sembravano favorire Depp in modo schiacciante.

Il post in questione, poi, spiega che Amber Heard ha continuato dicendo:



«Non mi interessa cosa si pensa di me o quali giudizi la gente vuole dare su ciò che è successo nella privacy della mia stessa casa, nel mio matrimonio, a porte chiuse» ha aggiunto l’attrice, che continua: «Presumo che gli utenti dei social media non sappiano queste cose e quindi non la prendo sul personale. Ma qualcuno è sicuro che mi meriti tutto questo odio e anche se pensassero che sto mentendo, non potrebbero comunque guardarmi negli occhi e dirmi che sui social media ci sia stata una rappresentanza equa. Non potete dirmi che pensate che sia stato giusto».

Tanti i commenti che vanno contro di lei. In passato Amber Heard aveva parlato anche di minacce nei suoi confronti…

Le minacce del web

Amber Heard, ancora durante il processo, aveva affermato che tutta questa esposizione mediatica stava rovinando la sua vita personale. Sui social, infatti, stava continuando (e continua ancora oggi) a ricevere diversi commenti sotto forma di minacce e denigratori. Questo quanto ha affermato l’attrice:

Ogni giorno vengo molestata, umiliata, minacciata. Anche fuori da questa corte. C’è gente che mi vuole uccidere e me lo dice tutti i giorni. Gente che vuole mettere la mia bambina nel microonde e me lo fa sapere. Johnny mi ha minacciato – mi ha promesso, che se mai lo avessi lasciato mi avrebbe fatto pensare a lui ogni giorno della mia vita.

Amber Heard aveva anche accusato Johnny Depp di aver minacciato di rovinarle la carriera:

La morte era la mia sola via d’uscita. E se fossi riuscita a scappare, questo mi avrebbe fatto. Mi ha promesso umiliazione globale. La molestia e l’umiliazione, la campagna contro di me che ha avuto risonanza in ogni social media… E ora di fronte alle telecamere. Ogni singolo giorno vivo quel trauma. Forse è più facile dimenticare che sono un essere umano. […] Jonny mi ha tolto la voce per abbastanza tempo. Ho il diritto di raccontare la mia storia.

Seguiteci per molte altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.