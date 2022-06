Nuovo accesissimo scontro tra Nick e Nicolas: “Non hai le p***e di dire le cose” (VIDEO)

1 Nuovo litigio tra Nick e Nicolas

Continuano gli scontri tra Nick e Nicolas all’Isola dei famosi dopo una presunta tregua avvenuta nei giorni scorsi. Sembrava che i naufraghi vivessero dei momenti di serenità, gioco e divertimento, fino a quando non è arrivata una comunicazione dallo Spirito dell’Isola.

Nel daytime andato in onda oggi pomeriggio, lunedì 13 giugno, ai naufraghi è stato chiesto di mettersi a coppia (le coppie sono state scelte dallo Spirito dell’Isola). E ognuno doveva dire cosa non sopportava dell’altro. A giudicare i più veritieri sarebbe stato il leader Luca Daffré che avrebbe diviso una ricompensa.

Un delle coppie era quella di Nick ed Edoardo. Il cantante dei Cugini di Campagna ha iniziato a dire al Tavassi che di lui non gli piaceva il non avergli dato una seconda possibilità, a differenza di ciò che aveva fatto con altri coi quali aveva avuto litigi molto forti. Inoltre non gli piaceva nemmeno il suo rapporto di amicizia con altri che a lui non vanno a genio.

A questo punto si è intromesso Nicolas Vaporidis, molto adirato, dicendo che i famosi “altri” in realtà è uno solo e cioè lui. Quindi lo ha intimato di dire come stanno realmente le cose. Hanno iniziato un battibecco e l’attore ha detto al cantante di non avere “le p***e di dire le cose”. Si riferiva al fatto che che aveva additato Edoardo come “una m***a” in passato.

Da qui è partito un violento litigio che Luca ha cercato di sedare, ma invano. E sono volate parole grosse. Anche Nick ha alzato la voce e si è trasformato, da pacato a una vera e propria furia. In quel momento Vaporidis ha detto “ecco com’è il vero Nick”. Potete vedere il video di tutto lo scontro QUI sul sito di Mediaset Play.

Ecco quello che vedremo stasera in puntata…