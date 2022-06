1 Vittoria per Johnny Depp

Sono ormai settimane che non si parla d’altro che del processo che ha coinvolto Johnny Depp e Amber Heard. Come in molti sapranno tutto è iniziato quando l’attore americano ha accusato la sua ex moglie di avergli distrutto la carriera e la reputazione a seguito di un editoriale sul Washington Post uscito nel dicembre 2018. Successivamente la Heard ha contro citato Depp in giudizio per 100 milioni di dollari, sostenendo che il team legale di Depp l’avesse diffamata. A quel punto i due hanno iniziato a scontrarsi senza sosta e nel corso delle sei settimane di processo sono emersi numerosi retroscena inediti che hanno fatto discutere il mondo intero.

In particolare Johnny e Amber si sono accusati a vicenda di violenze fisiche, e diverse sono state le prove presentate in tribunale. Non sono mancate anche decine di testimonianze, che sono servite alla giuria per emettere un verdetto. Oggi così nella contea di Fairfax, in Virginia, si è finalmente concluso il caso giudiziario iniziato l’11 aprile 2022. Ma quale è stato l’esisto?

Con unanimità i giurati hanno accusato Amber Heard di diffamazione, mentre Johnny Depp ha vinto il processo! A lavorare al verdetto è stato un gruppo di sette persone, cinque uomini e tre donne, che hanno dovuto esaminare una serie di elementi per dimostrare chi tra i due attori fosse stato in realtà diffamato. Ma qual è la somma che la Heard dovrà risarcire a Depp? La giuria ha stabilito che Amber dovrà pagare a Johnny 15 milioni di dollari, a fronte dei 100 milioni chiesti dall’attore.

BREAKING: A Virginia jury just handed down a stunning verdict, mostly in actor #JohnnyDepp’s favor, at the end of a rollercoaster defamation trial against his ex-wife and actress #AmberHeard. pic.twitter.com/3aKqRVuP2U — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) June 1, 2022

Importante vittoria per Depp, che non era presente in aula alla lettura del verdetto in quanto si trova ancora in Gran Bretagna dove ha suonato con Jeff Beck alla Royal Albert Hall di Londra. La Heard nel mentre ha accolto a capo chino la lettura della sentenza. Ma andiamo a leggere le prime parole di Amber dopo la sentenza.