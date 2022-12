NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Dicembre 2022

Interviene la figlia di Ambra Angiolini

In queste ore ad attirare l’attenzione del web è stata Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga. La primogenita dell’attrice e del cantante è infatti finita nel mirino di alcuni leoni da tastiera, venendo pesantemente offesa e insultata. A quel punto Jolanda ha deciso di postare un lungo video sul suo profilo TikTok, nel quale ha risposto in maniera perfetta ai suoi hater. Questo il suo lungo discorso:

“Ciao, sono io, Jolanda, o ‘la figlia brutta’. ‘Sei brutta’ è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola, quando mi vedo allo specchio, quando mi vedo nelle foto. ‘Sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte’. Tutto brutto. Devo dire che all’inizio ci sono rimasta male. Quindi oggi, al posto di dirmi così, ho deciso di chiedermi scusa, perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza”.

E ancora Jolanda, figlia di Ambra Angiolini, continuando a replicare ai suoi hater ha aggiunto:

“Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. Il mio desiderio più grande nella vita è fare delle cose che contano, cose importanti. […] Sono felice e anche orgogliosa di me stessa perché posso dire che ogni giorno nel mio piccolo tento di fare qualcosa e cerco sempre di dare il massimo in quello che faccio, quindi penso che questo mi renda una bella persona. […] Tengo di più alla mia anima che alla mia faccia o al mio aspetto, perché questo non resterà per sempre. Invece il mio cuore e la mia anima saranno quelli per tutta la vita. Penso che finché la cosa peggiore che si dice di me è che sono brutta, allora posso stare tranquilla, perché sono abbastanza sicura che non si possa dire di me che io sia cattiva, o egoista o insensibile”.

Il discorso della figlia di Ambra Angiolini ha toccato il cuore di migliaia di utenti, che hanno così espresso la loro solidarietà a Jolanda.