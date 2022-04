1 Ambra Angiolini arriva a X Factor 2022?

Periodo intenso questo per Ambra Angiolini. Solo qualche giorno fa infatti la nota e amata attrice ha debuttato su Disney+ con Le Fate Ignoranti La Serie, che sta già ottenendo un successo pazzesco. L’attesissimo progetto è tratto dal film cult di Ferzan Özpetek, e a far parte del cast di sono nomi del calibro di Luca Argentero, Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta, Serra Yilmaz, e tanti altri. Poco fa come se non bastasse è arrivata una notizia che sta facendo già discutere il web. Dagospia infatti ha svelato che Ambra sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast di X Factor 2022 come giudice! Questo quanto si legge in merito:

“X FACTOR REVOLUTION, IL TALENT SHOW DI SKY CAMBIA PER RILANCIARSI. NON SOLO IL RITORNO DI FEDEZ (ANTICIPATO DA DAGOSPIA) IN GIURIA SPUNTA IL NOME DELL’ATTRICE E CONDUTTRICE AMBRA ANGIOLINI. TRATTATIVA IN FASE AVANZATA”.

Se le trattative dovessero andare a buon fine dunque Ambra Angiolini entrerebbe a far parte del cast di X Factor 2022, ricoprendo il ruolo di giudice per la prima volta. Solo qualche ora fa come se non bastasse è stato annunciato il ritorno di Fedez all’interno del talent show Sky. Questo il comunicato stampa ufficiale:

“Fedez sarà uno dei giudici di X Factor 2022: torna al tavolo uno dei nomi che hanno fatto la storia dello show. Nell’edizione 2022 Fedez è pronto a indossare i panni di giudice di X Factor e mentore per i ragazzi in gara per il sesto anno, dopo aver preso parte alle 5 edizioni comprese tra il 2014 e il 2018, arrivando alla vittoria già al suo primo anno, nel 2014, con Lorenzo Fragola. Al suo debutto, a 24 anni, era il giudice più giovane di tutte le edizioni italiane di X Factor e si è guadagnato, passo dopo passo, l’affetto del pubblico dello show di Sky prodotto da Fremantle, rivelandosi competente e ambizioso, con uno stile che ha lasciato il segno, empatico con i talenti in gara e appassionato del percorso dei propri ragazzi, spesso presenti tra i protagonisti da battere, anno dopo anno”.

Nel mentre qualche giorno fa Ambra Angiolini ha parlato della sua esperienza ne Le Fate Ignoranti La Serie. Andiamo a leggere le sue parole.