2 Amedeo Goria tra Guenda e Vera Miales

Nuovo capitolo della saga che vede protagonisti Amedeo Goria, la figlia Guenda e la fidanzata Vera Miales. Dopo il soggiorno nella casa del Grande Fratello VIP, Goria è riemerso dai tumulti di quella stessa esperienza e si è prestato a un’intervista uscita questa settimana su Novella 2000, a firma del nostro Victor Venturelli.

Il messaggio del giornalista è chiaro. Per quanto avendo una visione fatalista non sia più abituato a fare progetti a lungo termine, l’idea di avere un bambino da Vera, come per un attimo ha creduto, non gli sarebbe del tutto dispiaciuta.

Quello che invece gli dispiace è che la compagna si ostini a non voler chiedere scusa a sua figlia Guenda. Le due avevano fatto scintille proprio negli ultimi minuti della permanenza di Goria nella Casa. Da allora, nessuna rappacificazione. Che però Amedeo Goria cerca, chiede e quasi esige dalla compagna, anche per appianare i loro stessi recenti attriti.

“Guenda ha il suo carattere. È dolcissima, fragile ed educata, al contempo se si arrabbia, se si inalbera diventa Eleonora Duse mentre recita. L’esempio calzante si riferisce a quando è intervenuta al GF e si era arrabbiata con me sul mio comportamento con Ainette, a cui facevo i ‘grattini’. Che era una cosa un po’ preordinata, e aveva avuto un’eco molto grande al di fuori del programma. Con Vera si è arrabbiata molto perché ha capito che io in effetti nel dubbio di diventare padre ho passato tre giorni di fuoco terribile nella Casa, da quel venerdì al lunedì sera quando poi si è presentata con l’abito da sposa, dicendo che non era incinta, ma aveva avuto questa gravidanza isterica”.

Alleanze social

I rimproveri di Guenda, comunque, non erano indirizzati soltanto a Vera, responsabile di aver illuso suo padre prestandosi al gioco di giornali e gossip, ma anche verso Amedeo Goria stesso.

Il giornalista, per la figlia attrice, ha peccato d’ingenuità. Lui si giustifica così, allargando il discorso con gravi dichiarazioni sui suoi compagni di avventura al GFVip.